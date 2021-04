Senado aprueba acceso libre a playas nacionales

Al ritmo de "vamos a la playa, oh, oh, oh" porque "en el mar la vida es más sabrosa", 111 senadores, uno en contra y tres que se abstuvieron, aprobaron cambios a la Ley General de Bienes Nacionales para garantizar el libre acceso público a las playas del país.

Durante la sesión presencial de este jueves, los legisladores modificaron los artículos 7 y 119 de la citada ley, la cual fue remitida a la Cámara de Diputados para su discusión, cambios o aprobación en los términos del dictamen de ser el caso.

La iniciativa plantea el uso público con acceso libre, reducir el área federal a 10 metros de ancho de tierra firme transitable a partir de la parte más alta de la marea, y los otros 10 metros serán concesionados por el Estado a particulares.

"Es un acto de justicia, adiós a las playas privadas porque quiere que todas las familias mexicanas podamos entonar aquella frase ochentera de 'vamos a la playa, oh, oh, oh'", exclamó José Luis Pech, senador de Morena, autor de la iniciativa votada este jueves.

Indicó que "esta modificación busca que los primeros 10 metros sean para los mexicanos y posteriormente los que tienen una concesión". Aclaró que las actuales concesiones otorgadas seguirán vigentes hasta su conclusión, por lo tanto "no habrá afectaciones a los municipios y a la Federación en sus ingresos".

En tanto, Susana Martínez, legisladora de Acción Nacional, al inicio de su discurso dijo que "en el mar la vida es más sabrosa", sin embargo opinó que en un futuro se tendrá que revisar porque se corre el riesgo de causar daños al medio ambiente con el recorte de 50 por ciento del terreno que conforma la zona federal de playas.