Senado aprueba cambios en Sedena; secretario delegará funciones en comandancia

Con el rechazo del PAN y del Grupo Plural, el Senado aprobó la reforma que permitirá que el secretario de la Defensa Nacional atienda “la actividad pública de la dependencia” y delegue sus funciones militares en una comandancia.

Las modificaciones fueron avaladas por 78 votos a favor y 20 en contra, tras un debate en el que senadores de oposición advirtieron sobre la militarización del país.

“¡ La militarización está por todos los suelos en este gobiern o, no pueden defenderla! Lo que está pasando es la derrota de la democracia por la izquierda, eso es lo que está pasando Gonzalo (Yáñez) no la defiendas, es inadmisible que la izquierda defienda la militarización como lo está haciendo. Puedo entender que apoyen al presidente pero no se derroten en su lucha política contra la militarización”, manifestó el senador Emilio Álvarez Icaza.

El integrante del Grupo Parlamentario Plural fijó, literalmente a gritos, su postura sobre el dictamen y acusó que se están abriendo más espacios civiles para que los ocupen los militares.

Al respecto, el senador del PAN, Damián Zepeda, apuntó que, de acuerdo con un estudio que dio a conocer el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Ejército ahora cumple 256 funciones que le corresponden a las autoridades civiles, por lo que enfatizó que México está en peligro de militarización.

Durante la sesión del Senado, la oposición también rechazó el informe que envió el Ejecutivo federal sobre las actividades de la Guardia Nacional por la falta de apego a la realidad y los nulos resultados en materia de seguridad.