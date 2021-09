Senado avala rifas y sorteos para la enajenación de bienes nacionales

El Senado aprobó la reforma a la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para establecer el sorteo como mecanismo de enajenación de bienes públicos.

Durante la sesión ordinaria de la Cámara alta, la legislación fue aprobada con 60 votos a favor y 41 en contra, por lo que el Estado podrá utilizar la figura de los sorteos para enajenar los bienes nacionales que no puedan ser vendidos.

Durante el debate, los grupos parlamentarios del bloque de contención cuestionaron el uso del sorteo, ya que recordaron las anomalías registradas, por ejemplo, en la rifa del avión presidencial: “al día de hoy seguimos preguntando cuál fue el procedimiento, dónde están los resultados”, señaló la panista Nadia Navarro.

Dijo que la votación fue en torno a dictámenes que no explican cómo se realizarán los procesos para llevar a cabo dichos sorteos.

La senadora priista Claudia Anaya, de Zacatecas, aseveró que la implementación de una rifa en este tipo de procesos ya tiene precedentes de que las cosas no han salido bien.

En Fresnillo, Zacatecas, hubo un boleto ganador de la rifa no rifa del avión presidencial, ¿saben cuándo llegó el dinero? No ha llegado, no han llegado los 20 millones de pesos que ganó el hospital de Frenillo en la rifa no rifa del avión presidencial