Senado, por desatorar reformas prioritarias

Aunque la Reforma Eléctrica todavía se está revisando en la Cámara de Diputados con el parlamento abierto, en el Senado de la República, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, ya estableció el diálogo con el bloque de contención para tratar de alcanzar acuerdos sobre el tema.

Sin pactar términos específicos, el líder morenista les hizo saber a los grupos del PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural que se atenderán sus propuestas y que existe la disposición al diálogo.

Por separado, expuso a las bancadas del bloque de contención que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre congruente, que reconoce que la Reforma Eléctrica está en manos del Congreso de la Unión y que sabe que se requieren consensos, por lo que confió en que, con el respeto a la oposición, se va a lograr.

“Él (Presidente) ha dicho la verdad. Está en manos de los legisladores la Reforma Eléctrica. Y yo creo que vamos a lograr los consensos para aprobarla, aunque implique mover las posiciones originales.

“Diálogo, diálogo, diálogo, es la ruta; no debemos caer en la desesperación, por eso estamos buscando los acuerdos y en eso es en lo que estamos trabajando mientras llegan las reformas de la Cámara de Diputados”, expresó.

La vicecoordinadora del PAN, Kenia López, reconoció la capacidad de negociación de Monreal, pero dijo que su grupo parlamentario tiene que revisar las propuestas específicas de cambio que se podrían hacer a las reformas presidenciales, para saber si podrán avanzar, porque los panistas no están de acuerdo en la propuesta Eléctrica.

“No vamos a aprobar una Reforma Eléctrica que sea dañina para los mexicanos, que genere la luz más cara, que genere más contaminación, y seguimos firmes, pero que haya diálogo y cambios”, manifestó.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, enfatizó que muchas de las iniciativas del Presidente López Obrador “no tienen pies ni cabeza”, por lo que, si bien reconocen la disposición al diálogo en Monreal Ávila, lo importante es que en los hechos se concreten modificaciones porque, “si no, no pasarán”, y esto aplica no sólo para la Eléctrica, sino para la Reforma Electoral y otras.

Frente a lo apretado en los números para que avancen las reformas —se requiere una mayoría calificada de 86 votos y Monreal estima que tiene entre 70 y 74—, el morenista también busca convencer al Grupo Parlamentario Plural.

Germán Martínez, representante de éste, enfatizó que aunque la mayoría piense que son suficientes sus votos, requieren hasta los del Grupo Plural, por lo que ellos no apoyarán ninguna iniciativa en la que no se incorporen sus propuestas.