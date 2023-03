Senado a vacaciones y deja al Inai inoperante

nte la falta de acuerdos en los grupos internos de Morena, el Senado concluyó sus trabajos y se fue 12 días de vacaciones, sin nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que están pendientes, por lo que a partir de este 1 de abril el organismo queda inoperante.

En las últimas dos sesiones que celebró el pleno de la Cámara alta, no avanzaron los nombramientos por falta de materia, argumentó el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta.

Senadores de oposición exigieron, sin éxito, elaborar un dictamen en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para elegir entre los candidatos mejor evaluados —tres mujeres y tres hombres— para evitar la parálisis de este órgano autónomo y nombrar al menos a dos comisionados.

Y es que uno de los relevos necesarios es el de Francisco Javier Acuña Llamas, cuya gestión concluye hoy, mientras que, en el caso de Yadira Alarcón, quien solicitó un amparo ante el veto presidencial, su nombramiento está sub judice.

El coordinador del PAN, Julen Rementería, recordó que una resolución judicial instruyó al Senado a nombrar en tres días a los comisionados del Inai pendientes y esto derivará en un desacato judicial, por lo que les dijo a los senadores de Morena que sólo faltaba que ellos se decidieran.

“Sólo faltan ustedes para poderlo llevar a la votación hoy mismo, y dejarnos de cuentos, de pretextos y discusiones porque, si no, se los digo desde ahora, va a ser materia de la próxima sesión, no la de hoy, regresando de las vacaciones de Semana Santa; vamos a estar otra vez con lo mismo y vamos a estar en falta, y habremos de tener no solamente un incumplimiento político, sino además un incumplimiento judicial”, manifestó.

En respuesta a esta exigencia del bloque opositor, el senador de Morena Eduardo Ramírez les aclaró que en su bancada no hay acuerdo y tienen sus propios tiempos.

Al respecto, la senadora priista Claudia Ruiz Massieu reprochó que la verdad es que Morena y el Gobierno quieren ahogar al Inai para que no haya rendición de cuentas, ni transparencia.

“No, senador Eduardo Ramírez, no son los tiempos de Morena los que van a definir las cosas, es el tiempo que marca la Constitución, es el tiempo que marca el Poder Judicial y es el tiempo que marca la responsabilidad como senadoras y senadores de la República”, apuntó.

Durante el debate, el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, se lanzó en contra del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien no estaba presente en el salón de plenos.

“El tema aquí es que ayer (miércoles) hizo una chicanada Ricardo Monreal (…) Habló de un amparo que hizo Yadira Alarcón, a la que le pidió ampararse, Ricardo Monreal le pidió ampararse a Yadira Alarcón para no incumplir la instrucción del Presidente”, acusó.

Molesto por las alusiones en su ausencia, Monreal afirmó: “Yo no uso chicanadas”. Y aseveró que en el Senado harán un esfuerzo extraordinario para completar los nombramientos pendientes.