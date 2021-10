Senadora anuncia que tiene cáncer de mama; llama a la prevención

La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez informó su ausencia en su escaño en el Senado de la República derivó de una serie de intervenciones quirúrgicas derivadas del cáncer de mama que padece, lucha que se dijo lista para enfrentar.

Mi ausencia de estos últimos días se debe a que me detectaron cáncer de mama; fui sometida a cirugías y, después de varios días en el hospital, hoy puedo decir que estoy bien. Estoy en casa, me siento fuerte y me siento lista para enfrentar lo que sigue