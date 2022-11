Senadores del PAN aseguran que no promoverán colores partidistas en marcha de defensa del INE

Los integrantes del grupo parlamentario del PAN en el Senado prevén asistir a la marcha en defensa del INE, convocada para el próximo fin de semana, pero no promoverán colores ni lemas partidistas .

Así lo dio a conocer la vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, quien apuntó que los senadores de la bancada fueron convocados para asistir en este evento, pero dijo que lo harán de manera respetuosa , porque es un acto ciudadano.

“En el grupo parlamentario se ha convocado a todos los senadores del PAN, a propósito de esta convocatoria ciudadana... Hemos acordado no llevar colores partidistas, no es un reclamo partidista, es un reclamo social y ciudadano, acudiremos de rosa, quienes así lo deseamos, por supuesto que estaremos acompañando este reclamo ciudadano, porque al INE no se le toca"

Dijo que si como opositor el Presidente Andrés Manuel López Obrador era conocido por ser “el rey de las marchas” , ahora también debe respetar la realización de esta manifestación, por lo que exigió que no envíe represores ni infiltrados.

"Le exigimos al Gobierno federal que no mande represores, que no mande infiltrados, que no genere ningún problema en esta marcha que evidentemente ha sido convocada por la ciudadanía y para todos los mexicanos, la defensa del INE no tiene colores partidistas, detiene la prioridad de continuar con elecciones limpias, libres, democráticas que le den el triunfo a quien gana"