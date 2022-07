”La SEP se quedó corta”: Mexicanos Primero exige acciones para atender rezago educativo

La organización Mexicanos Primero consideró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dejado "a la deriva” 24.5 millones de estudiantes de educación básica, al no garantizar una política acertada para recuperar los aprendizajes perdidos y no tomar las medidas puntuales para procurar la salud de las niñas, niños y adolescentes ante el paso de la pandemia por COVID-19.

En conferencia de prensa, Fernando Alcázar, director de Judicialización de Mexicanos Primero, señaló que las autoridades tanto de Salud como Educación no ven a los menores de edad como sujetos de derecho, pues tampoco se ha acatado la sentencia que ordena emitir protocolos y proporcionar los insumos que garanticen un regreso seguro a clases presenciales, a lo que se suma el ritmo lento para vacunar a los menores.

En medio de este contexto, reclamó a nombre de la organización, el llamado "contradictorio" que la SEP hizo a las entidades federativas para no anticipar el cierre del ciclo escolar al tiempo en que también solicitó asentar las calificaciones finales.

Fernando Alcázar señaló que la decisión de los estados se debe a que es la medida que encontraron contra la propagación del virus del SARS-CoV-2, mientras que otros lo hicieron porque no cuentan con la infraestructura ni planes para seguir adelante con las sesiones principales.

"La SEP indiscutiblimente se ha quedado corta frente a todas y cada una de ellas (las emergencias educativa y sanitaria) en perjuicio de las NNA. Si no se asume la dirección y rectoría de la educación como se debe, las NNA no sólo se quedarán a la deriva; generaciones enteras de ellas y ellos y su porvenir serán destruidas. Si no se toma el timón, quedarse a la deriva se convertirá en un naufragio catastrófico", dijo.

Laura Ramírez, directora de Activación de Agentes, consideró que las medidas de la SEP sobre oponerse al cierre anticipado de clases y no permitir calificaciones reprobatorias no contribuyen a mejorar el panorama.

Explicó que esta última solo es una forma para evitar la repetición de grados escolares, por lo que solo es una "simulación" al no dar cuenta del verdadero aprendizaje adquirido por los estudiantes.

En ese sentido, advirtió que esto sólo prolongará la probabilidad de abandono escolar por frustración en quienes más adelante consideren que ya no desean continuar por no contar con los conocimientos necesarios.

Respecto al cierre anticipado, dijo estar de acuerdo con la SEP para que los planteles concluyan de acuerdo con el calendario escolar, pues sugirió que el tiempo podría ser aprovechado para consolidar el aprendizaje y proceso de socialización que las niñas, niños y adolescentes perdieron durante la pandemia.

