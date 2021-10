"Siempre estaré del lado de la UNAM", pero respeto la opinión de AMLO: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal, aseguró que no entrará en conflicto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador por el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ya que respeta su opinión.

En entrevista con medios, el coordinador de la bancada de Morena aseguró que siempre estará del lado de la máxima casa de estudios, porque es una universidad plural, humanista y universal que ha dado profesionales excepcionales.

“Siempre me pongo de lado de la UNAM porque creo que es una institución universal, plural y humanista, aunque debe haber excepciones como dice el Presidente, pero en términos generales conozco maestros, catedráticos, excepcionales. Tuve profesores en el posgrado en los ochentas, excepcionales. He tenido alumnos brillantes; a través de los años he conocido alumnos con un alto sentido social. No me voy a confrontar con el Presidente porque es una opinión que respeto”, explicó.

El morenista recordó que fue formado en la UNAM y por ello siempre se pondrá de su lado; además aseguró que no cobra sus clases porque es legislador y hace su trabajo por amor, ya que la siente en el corazón.

“Yo soy maestro de la UNAM, respeto mucho la expresión del Presidente, nunca voy a confrontar con él, ya explicó el sentido de sus palabras de ayer y hoy, pero yo soy académico de la UNAM desde hace varios años. Soy maestro de la división de posgrado desde hace varios años y obviamente cuando termine en el Senado, seguiré siendo maestro; mi función aquí es temporal.”, aseveró.

Ricardo Monreal agregó que todas las instituciones son perfectibles, pero si están mal hay que revisar su funcionamiento, porque nadie en la Cuarta Transformación es “intocado”, ya que todo se debe analizar, “pero como institución es encomiable lo que ha hecho a la UNAM al paso de los años”.

ANR