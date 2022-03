Grupo Plural suma a senadora Adriana Guadalupe Jurado; le restan un integrante al PT

El Grupo Plural en el Senado anunció la incorporación a sus filas de la senadora Adriana Jurado, de Aguascalientes, quien rindió protesta luego de que la senadora Martha Márquez, del PT, solicitó licencia.

La coordinadora del Grupo Plural, Nancy de la Sierra, presentó a la nueva integrante de la bancada, con lo que suman seis senadores, es decir, además de la coordinadora y Adriana Jurado, conforman el grupo los senadores Alejandra León, Germán Martínez, Gustavo Madero y Emilio Álvarez Icaza.

Jurado expuso que decidió participar en el Grupo Plural porque se respira libertad y subrayó que su agenda tampoco está marcada por el perfil de los partidos.

“Mi lucha va a ser por las niñas, niños y adolescentes de México, que son cerca de 40 millones y que antes del COVID más del 50 por ciento ya vivían en pobreza y llegó el COVID y todo se puso peor, hay más de 300 mil niñas, niños y adolescentes, según estimaciones del COVID, que hoy se encuentran huérfanos de mamá, papá o de ambos, se disparó el trabajo infantil, se disparó la violencia sexual contra niños y adolescentes y hoy llegó el momento de convocar a todos los senadores para trabajar por la misma causa, porque las niñas y los niños no tienen color, no tienen partido ni yo tampoco, por eso me vengo a este Grupo Plural, donde la libertad es lo que se respira”, manifestó.

La nueva senadora del Grupo Plural dijo que, desde el Senado de la República, también defenderá la labor de los periodistas, pues aseguró que pertenece a este gremio.

“Además, vengo a luchar por los derechos humanos de los mexicanos, de mi gremio, de los medios de comunicación, porque yo soy periodista, y levantaré la voz que se tenga que levantar, porque no es justo que sigan desapareciendo periodistas por hacer su profesión ni por ninguna otra causa, tengo una trayectoria también dentro de los medios de comunicación y somos del mismo equipo, de México”, expresó.

