TEPJF debe resolver esta semana conflicto por sobrerrepresentación: especialista

Mónica Serrano, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y experta en temas electorales, advirtió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe resolver a la brevedad la impugnación de Morena en torno a la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) para modificar la fórmula de asignación de diputados plurinominales en las elecciones del próximo 6 de junio.

Lo anterior, debido a que los tiempos electorales ya están encima.

La especialista consideró atinada la resolución “debido a que en la elección pasada el resultado generó una sobre representación por el préstamo de diputados que se iban y luego regresaban a sus partidos de origen”, y advirtió que el INE no se está extralimitando en sus funciones.

“La constitución establece que el número de diputados de representación proporcional por partido no puede ser más de ocho por ciento, entonces, el INE al ver que los diputados no están cumpliendo con ese mandato, solo está ratificando lo que señala la carta magna, los consejeros no están haciendo nada malo ni se están extralimitando”, señaló.