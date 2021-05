The Economist sólo dice la verdad: PAN en el Senado

El PAN en el Senado de la República aseguró que al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador le parece grosero y majadero que la revista The Economist diga la verdad.

A través de un comunicado, el grupo parlamentario destacó que es lamentable que a México se le reconozca por tener un gobierno desastroso. Además, consideraron que The Economist sólo refleja la realidad que pasa en México, aunque criticó que AMLO destine tiempo en contestar a la revista, cuando debería ocupar ese momento para resolver los problemas que suceden en el país.

“El Presidente toma su tiempo para reclamar a The Economist, pero no ha destinado tiempo a dar justicia a las víctimas de la Línea 12; no destina tiempo para investigar y sancionar a los culpables de las 26 muertes y la muestra clara es que hasta hoy no hay una sola persona en la cárcel por corrupción y negligencia, pero sí hace que incluso Marcelo Ebrard se ponga a hacer cartas en lugar de dar cuentas por su responsabilidad en estos lamentables hechos”, resaltaron los legisladores en la misiva.

Por ello, consideraron que López Obrador es un peligro para la democracia, ya que es una persona enferma de poder que quiere llevar al pasado a México y que burla el estado de derecho, por lo que consideraron que es lo verdaderamente grosero.

Finalmente, los panistas criticaron que AMLO hable todos los días de un país que no existe, ya que las cifras en seguridad y economía demuestran lo contrario.