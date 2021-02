Vecinos de la Roma se quejan de “tremendos fiestones” en sede tomada de Morena

Este viernes se cumplieron nueve días desde que la sede de Morena, en la Colonia Roma, fue tomada, sin embargo, vecinos denuncian "tremendos fiestones" por parte de militantes del partido guinda, procedentes de diversos estados de la República.

NOTA RELACIONADA Militantes de Morena se manifiestan en sede nacional; denuncian imposiciones

"Ya no soportamos esto, desde la campaña presidencial siempre hay aglomeraciones, gritos, desfiguros, música, hemos llamado a la policía varias veces pero nunca hacen nada", denunció a La Razón, Gilda Velázquez, vecina del lugar.

En redes sociales también se ha hecho eco de las fiestas en la calle de Chihuahua.

¿Y si le avisan a los de @PartidoMorenaMx? tremendo fiestón se cargan en este momento en la sede del partido https://t.co/uKA3ge4Jue pic.twitter.com/p7FfRhBFPr — Lolita Calabacita (@LolitaCalabaci1) February 5, 2021

Cómo no hubiéramos tenido mas de 1,700 muertes, en la sede de @PartidoMorenaMx hay tremendo fiestón, con la música a todo volumen, comida en la calle, bailongo y toda la cosa. @lopezdoriga @DeniseMaerker @rivapa @daniellemx_ @CarlosLoret @SGarciaSoto pic.twitter.com/toKDSdiOT1 — Lolita Calabacita (@LolitaCalabaci1) February 5, 2021

Los militantes de Morena, quienes denuncian “imposiciones” de las y los precandidatos a las gubernaturas, duermen en casas de campañas dentro de las instalaciones y todos los días gritan consignas y ponen música de protesta, lo que ya generó la molestia de los vecinos.

NOTA RELACIONADA Morena retrasa anuncio de precandidata para SLP

“Es para exigirle a Mario Delgado que respete a las bases no a la imposición del PRI y el PAN en Morena, a la imposición de personas a Morena”, demandó en aquella ocasión un militante de Nuevo León, quien rechaza la selección de la expriísta Clara Luz Flores al gobierno de esa entidad.

También se encuentran personas de Tabasco, Michoacán y San Luis Potosí, entre otras.

Los manifestantes han insistido en que el dirigente nacional, Mario Delgado, no los ha querido recibir y advirtieron que no se moverán en tanto no haya una respuesta.

FGR