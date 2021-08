Tráfico de menores, violencia familiar, violación... al alza en primer semestre de 2021

Los delitos de feminicidio, lesiones dolosas, tráfico de menores, extorsión, corrupción a menores, trata de personas, violencia familiar, violación y las llamadas de emergencia al 911 en los primeros seis meses de 2021 tuvieron un repunte, así lo indica el reporte especializado de violencia contra la mujer del Gobierno federal.

En el más reciente corte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señala que el delito que más aumentó fue el tráfico de menores en 350 por ciento , al pasar de dos a nueve delitos, cifras comparadas con el mismo periodo de 2020.

Delitos en aumento en el primer semestre de 2021

Violencia familiar en 41.8 por ciento

Violación en 32.30 por ciento

Trata de personas en 18.5 por ciento

Extorsión en 14.11 por ciento

Lesiones dolosas 12 por ciento

Corrupción a menores 9.34 por ciento

Llamadas de emergencia al 911, 6.6 por ciento

Feminicidios tres por ciento

Al respecto, la directora de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, aseguró a La Razón que las cosas no van a cambiar si la estrategia sigue como hasta el momento, "ya que no hay acciones en contra de los grupos delincuenciales que mantienen al país en una escalada de violencia".

“Me parece que si no tienen una estrategia diferente, es decir, si no tomas acciones diferentes o mandan un mensaje a los delincuentes, que si cometen un ilícito van a ser detenidos y encarcelados, me parece que no habría por qué cambiaran las cosas, al contrario, están cambiando para mal porque no estás poniendo un límite”, señaló.

La experta en temas de seguridad destacó que los menores son ahora de los que mayor riesgo corren por la violencia que se vive en el país, ya que no hay protección a este sector etario y por diferentes situaciones las madres los tienen que dejar en guarderías y no cuidándolos.

Yo creo que tenemos acciones, pero no son articuladas y mientras las cosas sigan así, lo delitos seguirán igual, porque no hay capacidad de procesar todas las denuncias y llevarlas ante un juez Isabel Miranda de Wallace

​Directora de Alto al Secuestro

Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, aseguró que desafortunadamente la violencia contra la mujer sigue en aumento, pero principalmente preocupa la familiar y la violación, ya que el confinamiento sigue agravando la protección a las mujeres, y faltan muchas acciones para que se concrete una atención adecuada.

“De hecho nos han subido la violencia familiar y la violación en casa, se ha incrementado en los hogares y contra la mujer, y en la calle no bajan los indicadores en la pandemia en otros temas. La esperanza es que en los últimos dos meses hay menos delitos, aunque no es suficiente pero es labor de todos en general”, dijo.

El especialista aseguró que la estrategia federal va caminando lentamente, y el Gobierno federal sí tiene interés al tema de la protección a las mujeres, pero debe haber más presión por parte de las organizaciones sociales, “ya que vamos lento y deberíamos ir más rápido”.

