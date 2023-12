Una tragedia que Samuel García abandone a su suerte a Nuevo León: Xóchitl Gálvez

En su gira por Juárez, Nuevo León, la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, calificó como “una tragedia” que alguien como Samuel García que se comprometió a gobernar la entidad, ahora deje a la población abandonada a su suerte.

“Miren nada más lo que está pasando en Nuevo León, es una tragedia, es una tragedia que en lugar de que alguien les dijo que quería gobernar se vaya y los deje abandonados a su suerte”, afirmó en su mensaje ante la militancia priista.

Acompañada del líder nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, la panista planteó que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que decida qué procede en el gobierno de Nuevo León.

“Yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe de entrar y decir qué es lo que procede en Nuevo León, hay una sentencia del Tribunal Federal Electoral donde dice que es el Congreso quien debe de nombrar al Gobernador por mayoría”, indicó en entrevista.

Reprochó que García Sepúlveda ahora incurra en los mismos actos que tanto criticó cuando fue senador de la República.

“A mi lo que me parece es que cuando damos la palabra en la política es lo más importante, un ser humano cuando da su palabra, yo me acuerdo mucho que criticaba al ‘Bronco’ porque yo lo conocí cuando era senador y decía que él no iba a hacer lo mismo que hizo ‘El Bronco’ y mucha gente le creyó, entonces hay un problema con su palabra”, lamentó.

No podemos acostumbrarnos a la inseguridad, la falta de medicamentos y de oportunidades.



Vamos a recuperar la grandeza de México y de Nuevo León. ♥️



📍Juárez#FuerteComoTú pic.twitter.com/WuLYdilE58 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) December 2, 2023

