"La Patria es primero"

‘La transformación me necesita acompañando al Presidente’, así aunicia Zoé Robledo que no buscará gubernatura de Chiapas "​Hoy la transformación me necesita acompañando al Presidente y al frente del doble esfuerzo: mejorar los servicios del IMSS y construir el IMSS Bienestar", señaló Zoé Robledo