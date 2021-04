Tribunal Electoral perfila regresar al INE caso Félix Salgado Macedonio

En el proyecto de sentencia del magistrado Reyes Rodríguez se perfila devolver al Instituto Nacional Electoral (INE) el caso de Félix Salgado Macedonio, para que en un plazo de 48 horas valore si ratifica el retiro de su candidatura por Morena al gobierno de Guerrero por no haber presentado a tiempo sus gastos de precampaña.

Este viernes se prevé discutir el proyecto en el Pleno de la Sala Superior del TEPJF, en el que se instruye al INE individualizar los casos de Salgado Macedonio, Adela Román, Pablo Amílcar Sandoval y Luis Walton, quienes "sí tuvieron el carácter de precandidata y precandidatos a la gubernatura de Guerrero".

En cada caso se deberá estudiar bajo ciertos criterios como: valorar la voluntad o disponibilidad procesal del sujeto obligado a presentar el informe dentro del plazo establecido en la norma electoral.

"El momento en que fue presentado el informe y si con ello se permitió o no a la autoridad ejercer su función fiscalizadora; la naturaleza y los bienes jurídicos que se ponen en riesgo o se afectan; las circunstancias particulares objetivas y subjetivas en las que en todo caso, se cometió la infracción", subraya el proyecto de sentencia.

"En el caso concreto, Morena presentó, los informes de sus precandidatos ad cautelam–el veintidós de marzo–, casi un mes después de que concluyera el procedimiento de revisión de informes de gastos de manera que fue imposible la fiscalización de las precampañas de los precandidatos inconformes.

"En esas circunstancias, la infracción cometida por Morena y sus precandidatos no puede encuadrarse en una mera presentación extemporánea de los informes, sino que debe considerarse que el partido y sus precandidatos no presentaron los informes a los que estaban obligados", agrega en otra parte la resolución del magistrado Rodríguez.

Respecto al caso Salgado Macedonio, el magistrado Reyes Rodríguez informó que el 28 de febrero éste negó haber realizado actos de precampaña en carácter de precandidato de MORENA, ya que la convocatoria al Proceso Interno de Selección no contemplaba esa etapa.

Reyes Rodríguez confirmó los argumentos del INE en el sentido de que en el análisis de pruebas que efectúo al precandidato Félix Salgado, puede concluirse válidamente que se revisó el perfil de Facebook el 5 de diciembre de 2020, que sí realizó actos de precampaña.

"Aunque el actor señala que no se posicionó electoralmente, lo cierto es que de la argumentación de la responsable (INE) en relación con el material publicado en su perfil de Facebook durante el periodo de precampañas está acreditado lo siguiente: el promovente afirmó que se registró como precandidato al Gobierno de Guerrero; que estuvo presente en diversos eventos y lugares de Guerrero; que realizó recorridos; su afinidad con el partido Morena; que hizo llamados al voto o utilizó expresiones equivalentes como las relativas a que iba a ganar las encuestas y manifestó que ¡en la Encuesta Félix es la respuesta!", establece el documento.

De acuerdo con el proyecto se confirma también la multa de poco más de seis millones de pesos al partido Morena por no haber presentado informes de ingresos y gastos de precampaña en el caso del proceso en Guerrero.

"Los aspirantes de Morena en Guerrero sujetos de esta controversia son material y formalmente precandidatos y, por ende, sus actividades, deben ser catalogadas como actos de precampaña.

"En el caso, no existe presentación extemporánea, pues los informes que presentaron Morena y sus precandidatos se realizaron después de que fuera viable su revisión o verificación, de manera que las faltas que cometieron tanto Morena como sus precandidatos fue la no presentación del informe y no así la presentación extemporánea de los informes", agrega.

El magistrado Rodríguez Mondragón indica en su proyecto que en caso de que el Consejo General del INE decida aplicar la sanción consistente en la pérdida o cancelación de los registros de la y los precandidatos involucrados, deberá prever lo conducente respecto a la sustitución de la candidatura.