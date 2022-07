El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, inició ayer sus reuniones con organizaciones internacionales a fin de denunciar la presunta persecución política de la que, aseguró, es objeto por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Luego de las versiones que apuntaron que el priista salió del país a causa de las investigaciones en su contra por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, Moreno Cárdenas sostuvo que volverá a México cuando concluya sus reuniones, en las cuales está contemplada la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

“Vamos a hacer una campaña internacional para denunciar y que el mundo ponga los ojos en México”, dijo en un comunicado, en el que también acusó que los ataques en su contra por parte del Gobierno federal y Morena tienen como fin “destruir” a la alianza Va por México.

Además, advirtió: “La única forma de que me callen es que me maten” y afirmó que no permitirá que se desestabilice a la oposición y que continuará señalando lo que considera como una falta de resultados del Gobierno y “su intención de destituir la democracia”.

Tras reiterar su discurso en el que afirma que “ni me van a asustar, ni me voy a echar para atrás”, calificó al cateo encabezado por el fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia, y las filtraciones de grabaciones de la gobernadora, Layda Sansores, como “un show chafa, una calumnia, una difamación”.

A través de sus redes sociales, Alito compartió una fotografía junto a Luis Ayala, secretario general de la Internacional Socialista, una organización que agrupa partidos socialdemócratas. “Terminando una muy buena reunión con Luis Ayala, secretario general de la Internacional Socialista. Hoy abordamos temas urgentes para México y para otros países de la región”.