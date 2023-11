Somos los únicos que podemos garantizar estabilidad económica y política, asegura Claudia Sheinbaum en Veracruz

En su segundo día de precampaña como precandidata única a la Presidencia de la República por Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que rumbo al 2024 la tarea más importante es defender el modelo del humanismo mexicano de la 4T, para así evitar el regreso de los malos gobiernos del neoliberalismo.

"Nosotros en la Cuarta Transformación somos los únicos que podemos garantizar estabilidad económica y estabilidad política en nuestro país, ningún otro proyecto", destacó.

Durante un encuentro como militantes y simpatizantes de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Sheinbaum Pardo aseguró que contrario a lo que representa el proyecto de la oposición, en la Cuarta Transformación se defiende la democracia ya que esto significa velar por el bienestar del pueblo de México.

"Ellos son el frente de la imposición, imponen sus precandidatos a la Presidencia de la República y se dividen, así van a imponer a todos sus precandidatos en los estados de la República donde va a haber elecciones, esa es una diferencia fundamental, allá hay imposiciones y aquí procesos democráticos", puntualizó.

Desde el municipio de Ángel R. Cabada, Veracruz, la precandidata a la presidencia puntualizó que la continuidad de la Transformación no solo significa asegurar que la voluntad del pueblo sea respetada, sino que también se traduce en garantizar que todas y todos puedan acceder a los grandes derechos universales.

"Nosotros creemos en que, el Estado debe garantizar la educación, la salud, el acceso a la vivienda, también creemos que debe haber inversión privada, pero inversión privada que genere bienestar, que genere buenos salarios", aseveró tras ejemplificar con acciones hechas en su periodo como Jefa de Gobierno en la Ciudad de México, donde se invirtió como nunca antes en movilidad con la construcción de dos Líneas de Cablebús; apoyos universales como 'Bienestar para niñas y niños. Mi Beca para Empezar'; la construcción de dos nuevas universidades: la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud donde 50 mil jóvenes estudian y muchas acciones más.

Además, resaltó que para el movimiento transformador la igualdad es parte fundamental, pues celebró que ‘’las mujeres transformadoras podemos ser lo que queramos ser, se acabó el tiempo de: ‘Calladita te ves más bonita’, eso ya no, las mujeres tenemos voz, tenemos corazón, tenemos participación’’.

En este mismo sentido, la ingeniera Rocío Nahle, Coordinadora Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, destacó que México está viviendo uno de los momentos más históricos al tener la oportunidad de que una mujer de la Transformación sea la primera presidenta, por lo que hizo un llamado a las y los veracruzanos a conformar comités en todo el estado en apoyo a Sheinbaum Pardo y a la 4T.

"Esto es el cambio que se está dando en México, y por eso hoy, podemos decir que lo que está pasando en México en pocas partes del mundo, una mujer se está preparando para dirigir los destinos de la nación y el pueblo entero también nos estamos preparando (...) Veracruz está con Claudia’", puntualizó.

Frente a los militantes, Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías y vínculo de organizaciones sociales y civiles, reiteró que en la 4T la prioridad siempre será trabajar con sentido humanista, pues puntualizó que en el movimiento transformador, "no se va a aparecer el fantasma del racismo, del clasismo, del remate del patrimonio nacional, ya lo tuvimos y ya lo derrotamos en el 2018 con el presidente López Obrador y los vamos a derrotar en el 2024 con nuestra lideresa Claudia Sheinbaum Pardo, no lo vamos a permitir, no lo vamos a tolerar, este pueblo ya se puso en pie de lucha".

En el encuentro como militantes y simpatizantes también estuvieron presentes, Manuel Huerta, coordinador del federalismo en Veracruz; Esteban Ramírez Zepeta, dirigente estatal de Morena; Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, delegado nacional con funciones de secretario general del PVEM en Veracruz; Vicente Aguilar, coordinador estatal del PT en Veracruz y Ramón Díaz Ávila delegado del Comité Nacional del PT.

