Urge PAN en Senado que se atienda crisis aérea; insuficiente ajuste de 25% de operaciones del AICM

El PAN en el Senado aseveró que ante todos los incidentes registrados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), es urgente que se atienda la situación de emergencia y que el gobierno federal asuma su responsabilidad.

El coordinador del grupo parlamentario del blanquiazul, Julen Rementería, señaló que el ajuste planteado ayer en la reunión que se realizó en la Secretaría de Gobernación para ajustar 25 por ciento de la operación del AICM no es suficiente.

Ante la crisis aérea, que destacó La Razón en su portada de este martes, el senador por Veracruz estimó que lo que se tiene que hacer es garantizar la seguridad del espacio aéreo y que ambas terminales funcionen a las capacidades adecuadas.

“Estamos ante una circunstancia de emergencia que urge al país resolver y eso lo tiene que hacer al gobierno actual, no le corresponde ni fue responsabilidad de los anteriores, es responsabilidad de este gobierno, que por el capricho tal vez de poner en práctica algún aeropuerto cercano, distinto a como se había planeado, pues hoy estamos pagando los resultados, por supuesto que no lo van a decir, no lo van a aceptar, la duda es justo porque no se tiene la certeza de los resultados al diseño y a la red de distribución del espacio aéreo que hoy se tiene con el Aeropuerto Felipe Ángeles funcionando”, declaró.

Rementería recordó que el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Pérez Díaz, incluso planteó como una medida necesaria la posibilidad de detener las operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Ante esta situación, Rementería anunció que en la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles presentarán un punto de acuerdo para convocar a las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT).

“No podemos pensar más que en citar a través de un punto de acuerdo, que es lo que presentaremos el día de mañana en la sesión de la Permanente, para que se convoque de manera urgente a las autoridades de aeronáutica civil de la Secretaría de Comunicaciones y del Aeropuerto de la Ciudad de México, para que expliquen qué es lo que pasa y qué grado de incertidumbre se puede llegar a tener hacia delante o qué grado de seguridad se puede alcanzar”, indicó.

