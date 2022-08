Urge PRD a AMLO a atender inseguridad; necesario el retiro de militares de seguridad pública, dice.

Ante el aumento de violencia por parte de la delincuencia organizada, el PRD urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador a trazar una verdadera estrategia contra la inseguridad y a que presente un plan de retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública.

El senador Juan Manuel Fócil aseveró que el compromiso de disminuir los índices de inseguridad es uno de los pendientes más importantes que tiene el mandatario federal y criticó que por ningún lado se observa la inteligencia que aseguró que se aplicaría.

La atención a la inseguridad es una promesa más de las que no ha cumplido el Presidente López Obrador cuando era candidato, después que tomó protesta dijo que su compromiso era tranquilizar al país, que su estrategia iban a ser los abrazos y no los balazos, aunque hasta el momento no ha funcionado