Ven panorama complicado en el regreso a las escuelas

Ángel Díaz Barriga, académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), considera que en realidad el modelo híbrido de la SEP es de presencialidad acotada, ya que no todas las escuelas tienen la tecnología para que el profesor atienda simultáneamente a los alumnos que están en casa desde su computadora y a los que están en el salón de clases.

En entrevista con La Razón, el investigador aseguró que así como los maestros aprendieron a usar Whatsapp y las aplicaciones para poder dar clases en línea, ahora deben adaptarse a este esquema de clases semipresenciales.

Barriga consideró que el sistema educativo debe reformar el plan de estudios y aseguró que los estudiantes de educación básica tienen que aprender todo un nuevo esquema de socialización, ya que las medidas sanitarias, han cambiado la manera de interactuar en el salón de clases.

“El gran reto es crear un modelo educativo adaptado a esta nueva normalidad; tener un plan de estudios que vaya conforme el contexto en el que están viviendo los niños. Tenemos que pensar cómo vincular la escuela a la vida del menor, porque creo que ahorita la escuela camina por una ruta y el alumno por otra”, afirmó.

Por su parte, Marco Fernández, profesor e investigador de la escuela de gobierno del Tecnológico de Monterrey y de México Evalúa, coincide en que el llamado modelo híbrido, no funciona y las cifras aún no están claras de cuantos alumnos en verdad regresaron a las aulas y cuántos van en un esquema combinado a distancia y presencial.

El investigador asegura que muchos profesores han manifestado su inquietud porque no pueden garantizar la retroalimentación a sus alumnos que están a distancia, ya que la prioridad son los que se encuentran en el salón de clases.

“A la autoridad no le importa el asunto, no lo tiene como prioridad y estamos navegando a ciegas en un gran problema nacional. Aún no tienen un diagnóstico de las afectaciones que se han generado gracias al Covid, es más considero que no tienen una ruta clara a seguir durante los próximos años”, concluyó.