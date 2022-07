Ven sesgo en Covid a la baja; piden no confiarse

Virólogos del país aseguraron que la reducción de contagios por Covid-19 que registra el país es sesgada y no uniforme, debido a que, en algunas entidades, como la Ciudad de México y el Estado de México, hay un descenso más marcado que en el resto del país, por lo que pidieron no confiarse.

“De manera global sí están bajando, pero hay que tener cuidado porque, de las 32 entidades federativas, sólo siete u ocho tienen un descenso más marcado. Dentro de esos está el Estado de México y Ciudad de México, que contribuyen con 40 por ciento del total; sí hay decremento, pero es sesgado”, explicó Alejandro Sánchez Flores, investigador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica.

El experto detalló que el mensaje que da la Secretaría de Salud no es para confiarse, pues si bien hay un descenso, éste va a ser muy lento, ya que en agosto seguirán los contagios altos.

Además, aclaró que han detectado otras subvariantes, como la BA.12.1, que ya se encuentra en circulación.

“Hay mucha circulación de diversas variantes, como BA.5.1; eso indica que sigue mutando el virus, aparte de que esa variante tiene tres sublinajes, y de la BA.12.1, que ya genera un contagio de 20 por ciento; es un coctel de muchas”, estimó.

Sánchez Flores sostuvo que otro problema es que en el país ya hay otras variantes como BE, BG y BG, que aún no saben qué efectos puedan tener. Además, el número de casos activos puede ser de 350 mil, pero multiplicado por 30, el número real aproximado llega a los 10 millones 500 mil contagios activos, debido a la cifra negra de personas que no se cuenta y que se encuentran en sus hogares.

Por su parte, Alberto Campillo, virólogo de la UNAM, dijo que, por el momento, las variantes presentes en el país no han desarrollado letalidad entre la población, pero, en caso de que sigan las mutaciones, pueden llegar nuevas, como la BA.17 que se encuentra en India y está generando problemas.

“Ya es necesario que se recombinen las vacunas para que ataquen específicamente a las variantes o para que tengan una mayor efectividad, pues ahora el reto es ya tratar de eliminar al virus y evitar que se siga reproduciendo”, destacó.

El infectólogo Alejandro Macías confirmó la tendencia decreciente en los casos de Covid-19, aunque aclaró que la pandemia está lejos de terminarse, ya que seguirán existiendo contagios el siguiente mes.

Gráfico

Más de 24 mil contagios y 113 defunciones, ayer

En las últimas 24 horas en México se documentaron 113 defunciones, una disminución del 25 por ciento al comparar las cifras reportadas el miércoles 27 de julio con 151 decesos. En los casos confirmados por Covid-19 se documentaron este jueves 24 mil 893, también refleja una disminución del 11 por ciento con lo reportado el día anterior, que fue de 27 mil 916 contagios.

La ocupación hospitalaria de camas generales disminuyó a 17 por ciento un punto porcentual, comparado con lo registrado el miércoles 27 de julio que fue de 18 por ciento y con ventilador mecánico se mantiene en cinco por ciento, de acuerdo al Informe Técnico Diario Covid-19 de la Secretaría de Salud (Ssa).

Al corte de información de este jueves se registraron 184 mil 091 casos activos con una tasa de incidencia de 141.5 por 100 mil habitantes del 14 al 28 de julio del 2022.

Por otra parte, el Gobierno federal recibió un embarque de vacunas contra Covid-19 de Pfizer-BioNTech, con tres millones 050 mil dosis envasadas, donadas por el gobierno de Canadá para inmunizar adolescentes.

En una tarjeta informativa la Ssa señaló que se trata del primer arribo a México de vacunas donadas por esa nación; es decir, no son parte de un contrato.

Con información Daniela Wachauf