(VIDEO) AMLO despide mañanera con "Los caminos de la vida"

La música vallenata apareció en la conferencia mañanera de este viernes a petición del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien solicitó lo complacieran con la melodía "Los caminos de la vida".

En las últimas semanas el componente musical se ha hecho presente en el diálogo circular con los medios de comunicación tanto en Palacio Nacional como en las conferencias que ofrece en el interior del país.

AMLO justificó la presencia de canciones en la "mañanera" porque "luego me reclaman que estuvo muy aburrida, y 'estoicamente tuve que aguantar'".

El Presidente AMLO pidió durante la mañanera que sonara "Los caminos de la vida"

En el instante que se refería al regreso de los estudiantes a las escuelas, al primer mandatario le vino a la mente la canción de "Los caminos de la vida" interpretada por la "Tropa Vallenata", la cual era del agrado del escritor Carlos Monsiváis y Gabriel García Márquez.

"Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a pasar todo el tiempo encerrados. No, tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida... no son como imaginaba", dijo AMLO mientras le pedía a la producción de Presidencia que le pusieran el éxito de la "Tropa Vallenata".

Después me dicen que estuvo muy aburrida la mañanera. Es un vallenato, le gustaba mucho al 'Gabo' (Gabriel García), a Monsiváis. Una vez fuimos a comer aquí en el Centro, por el Palacio de Minería, donde estaba antes el Senado, y llegaron unos músicos: 'Les cantamos algo', y dice Monsi: 'sí'. Y ¿cuál?, 'Los caminos de la vida', y vámonos Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

De inmediato sonó la canción en el salón Tesorería de Palacio Nacional, mientras sus invitados, los secretarios de Educación, Seguridad, Defensa, y la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, su secretario particular Alejandro Esquer, entre otros atentos la escuchaban.

El Presidente mostró su emoción a tal grado que con la mano seguía los acordes de "Los caminos de la vida", y moviendo ligeramente la cabeza, al tiempo que volteaba a ver a sus funcionarios.

No es la primera vez que AMLO pide que lo complazcan con algunas canciones. Recientemente el lunes en la mañanera celebrada en Ciudad Juárez, Chihuahua, recordó a Juan Gabriel con la canción "Déjame vivir" que hizo a dueto con Rocío Dúrcal.

También han sido recordados Javier Solís con "Lamento borincano"; Joan Manuel Serrat con "Disculpe el señor" dedicada a los jóvenes; "La casita" de Óscar Chávez, e incluso para celebrar el Día de las Madres, invitó a su amiga y cantante Eugenia León, quien ofreció un miniconcierto en Palacio Nacional.

