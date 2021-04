Este viernes plan para privados, tras protesta

La Secretaría de Salud dará a conocer el próximo viernes 9 de abril el plan para vacunar contra el Covid-19 al personal de salud privado que no ha recibido la inoculación, luego de que bloquearon durante siete horas la calzada de Tlalpan.

La médico general Patricia Rojas adelantó a La Razón que se informará de forma oficial sobre cómo y cuándo se aplicarán las vacunas a los trabajadores de la salud, quienes deberán estar protegidos a más tardar el 30 de abril.

El personal de salud privado tomó desde el mediodía y hasta las 19:00 horas ambos sentidos de calzada de Tlalpan para exigir la aplicación del biológico. Los trabajadores de la salud decidieron manifestarse ya que la secretaria de Salud capitalina, Olivia López, no acudió a la reunión pactada en la Escuela Médico Naval a las 10:00 horas.

Personal médico, enfermería, odontología, paramédicos, camilleros, entre otras especialidades marcharon desde el Eje 3 hasta calzada de Tlalpan.

Tres horas después arribó Javier Mendoza Montes, representante de la Secretaría de Gobernación, para ofrecerles una reunión con autoridades federales del sector salud. Una comitiva de cuatro personas se fue a las 16:00 horas a la reunión, mientras alrededor de 30 manifestantes mantuvieron el cierre de calles.

Patricia Rojas explicó que la exigencia es tener un plan de vacunación que contemple al personal privado, tanto de hospitales, como consultorios en farmacias, ya que el plazo límite de marcado por el Gobierno es el mes de abril.

“El Gobierno federal ha dicho que el personal de primera línea ya está 100 por ciento vacunado. No, el personal de primera línea somos todos”, declaró.

Por su parte, Sofía (quien prefirió no dar su apellido), una médico que ha estado en contacto con pacientes con Covid-19 desde los triages respiratorios, vía telefónica y en consulta particular, dijo que desde el mes de enero su hospital les envió un formato en Excel para conformar el censo del personal privado, pero no han tenido respuesta por parte de las autoridades.