Viernes Santo: AMLO destaca preferencia de Jesucristo por los pobres

En presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó la vida y obra de Jesucristo, la cual sostuvo, es recordada por su preferencia por los pobres y la paz-

A través de su cuenta de Twitter, compartió además una obra de David Alfaro Siqueiros que se expone en el Vaticano.

El mandatario federal recordó que la pintura llamada “Cristo de la Paz”, en el reverso cuestiona a las personas sobre qué han hecho de la doctrina de Jesús.

No es extraño que un pintor comunista como David Alfaro Siqueiros, haya hecho una obra que se exhibe en el Museo Vaticano conocida como «Cristo de la paz». En el reverso, Siqueiros anotó esta frase: «Cristiano: ¿qué has hecho de Cristo en más de dos mil años de su doctrina?» pic.twitter.com/NfYrnrbcDs — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 2, 2021

“La vida y la obra de Jesús Cristo, por lo general, es reconocida por creyentes y no creyentes. Las coincidencias siempre apuntan a su preferencia por los pobres y por la paz. Por eso, no es extraño que un pintor comunista como David Alfaro Siqueiros, haya hecho una obra que se exhibe en el Museo Vaticano desde los años de 1970, conocida como «Cristo de la paz». En el reverso, Siqueiros anotó esta frase: «Cristiano: ¿qué has hecho de Cristo en más de dos mil años de su doctrina?»”, puntualizó el titular del ejecutivo.

Cristo de la paz es una pintura realista y de arte religioso creada en 1970 durante la postguerra.

La obra del muralista David Alfaro Siqueiros es la única pieza de un mexicano que se exhibió cuando abrieron las nuevas salas de arte contemporáneo en el Museo del Vaticano en 1973.