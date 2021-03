"Vivas nos queremos": intervienen las vallas de Palacio Nacional

Previo a la marcha del 8 de marzo que conmemora el Día Internacional de la Mujer, el colectivo Antimonumenta “Vivas nos Queremos”, comenzó una intervención con pintas en el Zócalo de la Ciudad de México para repudiar la violencia contra la mujer.

Sobre la valla de dos metros que se encuentra frente a Palacio Nacional pintaron los nombres de las víctimas de feminicidio e hicieron una invitación: “quien pueda jálese”.

Con la leyenda “Víctimas de Feminicidio”, pintada en al menos 25 metros de la vaya, las activistas comenzaron a rellenar con letras blancas, decenas de nombres de mujeres. La manifestación llegó a redes sociales donde usuarias apoyaron las pintas.

Hicieron una invitación: “quien pueda jálese”. Facebook/ Antimonumenta "Vivas nos queremos"

Anaid Durán escribió: “Las apoyo por completo, porque está situación no puede seguir así, pero no hagan marchas en tiempos de pandemias en las que asisten muchas chicas, y no porque esté en contra de que pinten o algo sino que pensemos en nuestras hermanas enfermeras y doctoras que ya están agotadas tanto física como emocionalmente de esta situación de COVID, por favor este año muestren su solidaridad por todas esas mujeres que están luchando contra el COVID y no marchen”.

Algunas se comprometieron a acudir este domingo en el transcurso del día, ya que desean rallar el muro; incluso se debatió el tema de la candidatura de Félix Salgado como una molestia generalizada.