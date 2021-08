WTTC: No hay una estrategia correcta contra el crimen en México

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) calificó de escalofriantes las amenazas de las que fueron objeto periodistas y medios de comunicación por parte de grupos criminales, y aseguró que dicha situación impacta negativamente en la industria turística, aunque lo que más preocupa es que no hay una estrategia para acabar con este gran problema.

Alejandro Zozaya, vicepresidente del WTTC, sostuvo que algo que mata más al turismo es el tema de la seguridad, incluso más que los efectos de la pandemia de COVID-19, que los cambios políticos, y aún más que la falta de la promoción turística; sin embargo, la manera en la que el Gobierno ha abordado la situación no ha dado frutos.

“El que estén amenazando a reporteros, yo vi el video y es realmente escalofriante ver la impunidad y no ver una estrategia correcta, porque el crimen en México no ha bajado y yo me pregunto si hoy algún mexicano cree que en materia controlar el crimen organizado, está mejor que hace dos o tres años. Yo creo que no, y creo que hemos perdido terreno”, aseveró.

Señaló que gracias a los esfuerzos para que las alertas de viaje sobre destinos se separen de las entidades a las que pertenecen, se ha podido focalizar los destinos donde está la alerta roja de violencia.

No obstante, mencionó que en cuanto los viajeros tengan la posibilidad de visitar otros destinos que no tengan problemas de seguridad, habrá un golpe fuerte en el mercado.

El empresario añadió que sin duda, el tema de la seguridad es lo que más preocupa, debido al impacto que significa, porque tiene impactos de corto plazo y además tarda más en recuperarse.

“La inseguridad afecta a todos los sectores, pero al turismo específicamente, tiene consecuencias gravísimas y espero que se pueda controlar el tema de la seguridad”, destacó el también presidente de Apple Leisure Group.