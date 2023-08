Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes chocan por polarización econímica entre EU y China.

Durante el foro regional del Frente Amplio por México, realizado en Guadalajara, Jalisco, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes chocarón en ideas sobre la polarización económica entre Estados Unidos y China.

Xochitl Gálvez indicó que en el mundo hay una polarización entre China y Estados Unidos, lo que no sucedía desde la caída del Muro de Berlín en los años 80, por ello, México debe ser pragmático en la toma de decisiones para desarrollar su economía, pues China está muy lejos y Estados Unidos arriba del país.

“Hoy tenemos un polo que es China y otro que es Estados Unidos, lo que no sucedía desde la caída del Muro de Berlín. El 80 por ciento de las exportaciones nuestras son a Canadá y Estados Unidos, 1.5 millones de canadienses y estadounidenses viviendo en México, 41 cruces fronterizos y aquí no nos podemos confundir, no estamos cerca de China, nuestro aliado es Estados Unidos”, dijo.

En tanto, Beatriz Paredes Rangel criticó las políticas económicas, de relaciones exteriores y migratorias del actual sexenio, algunas de las cuales las señaló para rebatir ideas expuestas por la otra aspirante presidencial, Xóchitl Gálvez.

Una de ellas fue en rechazo a concebir que los dos polos socioeconómicos sean Estados Unidos y China, como lo afirmó la panista.

La priista mencionó que ha habido una evolución geopolítica y hoy se está en una nueva etapa donde hay otros países desarrollados como Japón, India, y que es ante esto importante aprovechar la ventaja de pertenecer a un bloque regional junto a Brasil.

Con información de Jorge Butrón y Yulia Bonilla.

JVR