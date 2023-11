Xóchitl Gálvez se despide del Senado; 'el próximo sexenio, Morena será oposición', afirma

De cara al inicio de las precampañas presidenciales, Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México (FAM), se despidió del Senado asegurando que se va con la satisfacción del deber cumplido y le adelantó a Morena que será oposición en el próximo sexenio.

Durante la sesión del pleno del Senado en la que presentó su solicitud de licencia, expresó que termina un ciclo de su vida en el que, dijo, puso todo su corazón y su esfuerzo para cumplir a cabalidad con su encargo.

Desde la tribuna de la Cámara alta, se dirigió a los senadores del partido guinda, a quienes dijo que su gobierno desperdició la oportunidad y defraudó la confianza de los mexicanos, y les prometió que cuando los morenistas sean oposición, ella no buscará la revancha.

“Compañeras y compañeros de Morena, estoy segura que el próximo sexenio serán oposición, pero no seremos tan malos como ustedes lo fueron, yo sí me voy a portar muy bien con todos ustedes, lo sé porque su gobierno desperdició la oportunidad y defraudó la confianza de mucha gente, no estuvieron a la altura de las circunstancias y cuando el pueblo de México más lo necesitó, no se tuvo la capacidad de respuesta, eso es lo que está pasando con los compañeros de Guerrero; sin embargo, aunque serán oposición, deben saber que en mí no cabe la revancha, con el amor a México les extiendo ahora mi mano y disposición al diálogo digno y respetuoso, México nos necesita a todos”, expresó.

Entre gritos de respaldo de “¡Presidenta, presidenta!”, Gálvez hizo un llamado a la unidad de los mexicanos y a dejar atrás la confrontación que prevalece en el país.

“En esta última sesión del Senado quiero hacer un llamado a la unidad de México, dejemos atrás la confrontación y la polarización que tanto daño le han hecho a nuestro país. México no está bien, las cosas no marchan bien, nuestro país está manchado de sangre y gritando por el abandono en la salud y en el campo, no hagamos oídos sordos ni volteemos la mirada a otro lado, México nos necesita poniendo lo mejor de cada uno de nosotros”, manifestó.

Durante la sesión del Senado también se conoció de la solicitud de licencia de la senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, quien buscará contender por la alcaldía de Guadalajara, Jalisco.

La emecista le pidió a los integrantes del Senado que no olviden que desde este recinto legislativo se define la vida de la gente, por lo que les pidió tener más puntos de coincidencia.

Además, apuntó: Aunque somos el Senado de la paridad, de nada sirve si no somos capaces de cambiarle la vida a las mujeres que representamos afuera”.

JVR