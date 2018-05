El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero, anunció que su voto durante el siguiente proceso electoral será para el abanderado de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, al cual calificó de ser una persona honesta y de resultados.

A través de su cuenta de Twitter, dio a conocer su decisión y su preferencia por el candidato priista.

Meade regresó la cortesía por la misma vía. Dijo que se siente orgulloso y agradecido, ya que Cordero fue su compañero en la universidad y años después su jefe.

“Me siento muy agradecido y orgulloso. Le aprendí mucho a Ernesto. Fue mi primer amigo en la universidad y mi jefe. Su apoyo me compromete mucho a trabajar como él me enseñó, siempre por México”, subrayó.

Por otra parte, Jorge Luis Lavalle, senador por Colima, aseguró que Ernesto Cordero está en todo su derecho de decidir por quién votará y concuerda con él, ya que están en la misma postura de no apoyar a su candidato Ricardo Anaya por considerar que es una persona nada confiable y traicionero.

“El senador Cordero está en todo su derecho y libertad de expresar lo que piensa y siente sobre las elecciones; en mi caso personal yo lo he dicho muy claro, parcialmente es uno de los casos por los cuales el senador Cordero está tomando una opción diferente al candidato de nuestro partido, es la misma opinión que siempre he expresado de Ricardo, no es una persona confiable, es traicionero, falta constantemente a la verdad, está obsesionado con el poder, entonces simplemente yo jamás votaría por él”, afirmó.

Además, aseveró que aún se reserva su derecho a decir por quién votará, sin embargo, dejó claro que por Anaya no lo haría porque de las opciones que existen para gobernar al país, la de Ricardo Anaya es la peor.

En este tenor, aseguró que el verdadero peligro para México es Ricardo Anaya, porque es una persona siniestra, mentirosa y traicionera: “Es correcto, él es un peligro para México, una persona que es mentirosa, que es siniestra, que es traicionera, pues esas cualidades siempre son y seguirán siendo un peligro para México o para cualquier lugar o para cualquier empresa”.

Mencionó que el candidato de la coalición Por México al Frente es alguien del que no se puede confiar, una persona que falta constantemente a la verdad y alguien que se apoderó del partido de mala manera. Jorge Luis Lavalle, dejó entrever que existen varios militantes del PAN que no comparten las ideas de su candidato y aunque desconoce por quién tengan simpatía, sí adelanta que la opción no es Anaya Cortés, sin embargo, aclaró que los panistas que se queden recuperarán a la fuerza política para que los ciudadanos vuelvan a creer en ellos.

“Yo creo que el PAN fuera del grupo de Anaya es un partido que todavía mantiene sus valores, es un partido que muchos panistas quieren recuperar y que muchos panistas son precisamente por eso, por un proyecto de nación, una doctrina en la que creen y Anaya se ha encargado de desdibujar en esta elección y llevar al partido por un camino diferente”, añadió.

Aclaró que el PAN tiene mucha historia y en él, las personas han depositado su confianza al paso de los años, por ello dijo, vale mucho la pena recuperarlo.

El Dato: Meade fue el relevo de Cordero en la Secretaría de Hacienda cuando éste la dejó en septiembre de 2011, aún en la administración de Felipe Calderón.

AN: contra “rebelde”, proceso de expulsión

El dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, anunció que se inició un proceso para expulsar del albiazultra a Ernesto Cordero, presidente del Senado.

Lo anterior, luego de que el senador, anunció que en las elecciones del 1 de julio votará por el candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade.

En su cuenta de Twitter, Zepeda Vidales, expresó:

“Recordando: Cordero tiene proceso de expulsión en el PAN por su alianza con el PRI. Hoy una muestra más de su servilismo al sistema”.

En la misma red social agregó que Cordero Arroyo, quien forma parte de los llamados “rebeldes” del albiazul, “hace tiempo que no representa al PAN”.

Y remató: “En el Frente estamos quienes luchamos por cambiar México NO por continuar con el mismo gobierno. #AnayaPresidente”.

Con información de Antonio López