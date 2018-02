El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, aseguró que la Ciudad de México no necesita más clientelismo de Morena y el de la Revolución Democrática (PRD), porque sólo sacan recursos de las delegaciones para condicionar los apoyos en servicios a favores políticos.

“La Ciudad de México necesita administración, no necesita más clientelismo como el de Morena o el del PRD, no necesita seguirle sacando los recursos a las delegaciones para condicionar los apoyos para reducir todos los servicios a un favor político, no necesita esta ciudad ya que los servicios se sigan deteriorando, el principal servicio es la seguridad, el principal beneficio que le tiene que dar el gobierno a su comunidad es la convivencia entre iguales y eso se hace con seguridad.

“La Ciudad de México se ha deteriorado en materia de seguridad, de manera acelerada, 86 por ciento de la gente se siente insegura”, detalló.

Luego de realizar un recorrido por calles de la colonia El Rosario, en la delegación Azcapotzalco, el aspirante mencionó que una de las preocupaciones de los habitantes es la creciente violencia que se vive en las unidades habitacionales, por ello invertirá en servicios como luminarias, policías de proximidad y cámaras para prevenir los delitos.

La queja que más escuchó Arriola por parte de los colonos fue la creciente ola de violencia dentro de su unidad, ya que los ladrones toman los interiores como refugio, además de quitarles el agua.

Por esta razón, Mikel Arriola se comprometió a reforzar la seguridad en todos los callejones, así como invertir en temas de primera necesidad para los ciudadanos:

“Promover la cultura de mejora de las unidades y segundo lo más importante recursos para el mejoramiento físico, básicamente andadores, iluminación y obviamente instalación de cámaras para prevenir la delincuencia”, detalló.

Por otra parte, adelantó que también buscará una mejor inversión para remodelar la clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a fin de contar con una mejor atención, así como de una casa del adulto mayor para beneficio de las personas de la tercera edad.

“Lo que necesitamos es tener una red urgencias moderna para poder atender de manera digna; otra de las propuestas es una casa del adulto mayor y puede ser en la propia unidad para que pueda convivir”, apuntó.

En el tema electoral mencionó que su precampaña ha aumentado en popularidad durante las últimas semanas gracias a los acercamientos que ha tenido con la gente, pues apuntó que ya llevan 96 recorridos en las calles de la capital lo que ha permitido darse cuenta de las problemáticas que se tienen en la urbe.

Asimismo, lamentó que los otros precandidatos no han querido contrastar sus ideas a pesar de que fueron ellos quienes impusieron las fotomultas.

“Sólo hay que recordar quien puso las fotomultas, quien escondió la información de los segundos pisos y quien tiene olvidada la unidad El Rosario, que era uno de los orgullos laborales del país.

Mikel Arriola aprovechó el recorrido para tomarse la foto grupal en el centro de la colonia, sitio en el que meses atrás asesinaron a cuatro hombres.

Barrales propone plan maestro para IP

La precandidata a la Jefatura de Gobierno de la coalición Por México al Frente, Alejandra Barrales, propuso a empresarios de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Conaco), crear un plan maestro que impulse el empleo, la inversión, el desarrollo económico y la competitividad.

“Debemos ir juntos a la construcción del plan maestro de la ciudad, comprometernos a generar ese gran acuerdo entre empresarios y gobierno para poder promover la economía de nuestra ciudad y para lo más importante, recuperar la confianza, la paz y la tranquilidad en nuestra ciudad”, indicó la precandidata.

Durante una conferencia de prensa en la sede de la Conaco, Barrales se comprometió con los empresarios a trabajar en una agenda en común que resuelva los temas de seguridad y confianza a los empresarios.

“Dos de los elementos que nos ayudarán a fortalecer la seguridad serán: recuperar el tejido social y la confianza en el trabajo de Seguridad Pública”, afirmó.

Con información de Geovanna Herrera