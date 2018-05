Militares venezolanos huyen y dejan en vilo presidenciales

A nueve días de las presidenciales el régimen de Nicolás Maduro se enfrenta a una nueva crisis: la deserción masiva de militares, encargados de resguardar el material electoral y de garantizar la seguridad en las casillas. Sólo en marzo, 10 mil soldados solicitaron el retiro, explicó a Bloomberg Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano sobre Seguridad.

“Desde 2015 ha habido un aumento en detenidos militares acusados de traición, deserción y otros crímenes. Nuestra estimación es que hay 300 personas encarceladas, en su mayoría tropas. Algunos son altos funcionarios, otros son civiles vinculados al Ejército”, aseguró San Miguel en entrevista con la agencia de noticias.

El éxodo masivo de agentes, principalmente a Colombia y Brasil, ha obligado al gobierno venezolano a entrenar jubilados e integrantes de las milicias bolivarianas —sin ningún tipo de preparación en el resguardo de los 14 mil 384 centros de votación y el material electoral— para la tarea.

Según Maduro, los integrantes de la milicia bolivariana alcanza los 400 mil elementos. Sin embargo, ONG especializadas en el tema castrense calculan que no llegan a los 100 mil agentes. El comandante Estratégico Operacional, CEO, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos, al servicio del chavismo, prometió el pasado martes resguardar los espacios electorales con al menos 300 mil elementos.

El Dato: En marzo, el régimen arrestó a nueve integrantes del Ejército y expulsó a 24, por una supuesta conspiración contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

“Después de un gran simulacro donde pudimos hacer pruebas de interconexión, de comando y control y un despliegue a escala nacional, estamos cumpliendo con los pasos necesarios para acompañar al Consejo Nacional Electoral (CNE) con todo el material y lo que implica el despliegue de los funcionarios militares y de los órganos de seguridad ciudadana que trabajaremos para garantizar el éxito de las elecciones”, señaló Ceballos.

Según San Miguel, la deserción de los soldados responde a las mismas razones por las que huyen el resto de los venezolanos: salarios bajos, baja calidad de la ropa y desabasto de alimentos y medicinas.

“Yo preferí salir de Venezuela y dejar mi carrera militar antes que cumplir el mandato de disparar al pueblo, nosotros tenemos la orden de evitar las concentraciones de opositores a toda consta durante la Constituyente, en ese pueblo al que me quieren obligar a disparar están mis amigos familiares y personas con las que he compartido durante toda mi vida, la formación militar que recibí siempre hablo de proteger a nuestro pueblo venezolano y no tener que arremeter contra él”, confesaba a Caracol Noticias el sargento Carlos Eduardo Alvarado Adam, quien formaba parte del Ejército Nacional Bolivariano.

“Aquellos que piden retirarse son arrestados durante una semana en el cuartel general de contrainteligencia militar”, denunció en entrevista con el portal de noticias La Patilla, Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, ONG de derechos humanos. “Así de preocupado está el gobierno”, sentencia.

“Desde 2015 ha habido un aumento en detenidos militares acusados de traición, deserción y otros crímenes. Nuestra estimación es que hay 300 personas encarceladas, en su mayoría tropas y . algunos altos funcionarios”

Rocío San Miguel

Directora de Control Ciudadano

En marzo, el régimen arrestó a nueve integrantes del Ejército y expulsó a 24, por una supuesta conspiración contra el Gobierno de Nicolás Maduro, según informaron este domingo varias ONG dedicadas al monitoreo de actividades militares, entre ellas, Control Ciudadano y Justicia Venezolana.

“El chavismo ha consolidado su control político sobre el aparato armado del país con la creación de dos nuevos organismos de seguridad en el año 2009: el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCI, poderosos instrumentos de inteligencia levantados con asesoría cubana”, reportó El País hace dos meses.

“Yo preferí salir de Venezuela y dejar mi carrera militar antes que cumplir el mandato de disparar al pueblo, nosotros tenemos la orden de evitar las concentraciones de opositores a toda consta durante la Constituyente”

Carlos Eduardo Alvarado Adam

Sargento en el exilio

Según Himiob, la mayoría abandonó el país después de ser liberados. Muchos han intentado dimitir en los últimos días de que el régimen no tiene espacio para encarcelarlos, y muchos pueden renunciar, alertó el activista.

El 68% califica al gobierno como dictadura

En un estudio realizado entre el 1 al 6 de mayo por Meganálisis se determinó que 67.8 por ciento de la población califica al sistema de gobierno actual como una dictadura. Además, según el mismo estudio, apenas 23.4 por ciento considera que la salida del gobierno de Nicolás Maduro será a partir del voto.

“La gente está cansada de votar y nada mejora, además el hambre sigue”, señala la encuestadora. Asimismo, el estudio arrojó que sólo 31.5 por ciento de la población saldría a las calles a exigir la salida inmediata de Maduro y su gobierno.

La confianza en la MUD sigue en declive: 75 por ciento de la población afirmó que no cree en los políticos de la Mesa de la Unidad Democrática, que también encabezan el Frente Amplio.

A sólo 13 días de las presidenciales, sólo 27.5 por ciento, de acuerdo a la investigación, considera que son realmente una elección democrática.

Además, 69 por ciento afirma que no irá a votar: “Los consultados no creen ni confían en las elecciones”, alegó la encuestadora.