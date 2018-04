Mis familiares no van a estar en el gobierno: AMLO 

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que gobernará con el ejemplo para terminar con la corrupción y se castigará a quien incurra en esta acción.

“No va a haber amiguismo, no va a haber influyentismo, no va a haber nepotismo; mis familiares no van a estar en el gobierno, ni mis hijos”