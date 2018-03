Modelo innovador contra la inseguridad

›Con más de 30 años de carrera el almirante José Luis Vergara Ibarra lanza el libro La seguridad nacional de México, en el que propone un modelo científico y matemático que incluye factores económicos, sociales, políticos y militares para prevenir y combatir la inseguridad. ¡Vaya que hace falta!

Icaza y los suyos pasan aceite

›No terminan de convencer los integrantes de la agrupación política, perdón, civil, denominada Ahora, la cual es encabezada por Emilio Álvarez Icaza, sobre cómo es que mantendrán su agenda “ciudadana” luego de sumarse al Frente a cambio de cinco postulaciones a la Cámara de Diputados y tres a la de Senadores. El que pintó una raya más a ese tigre fue el expresidente Felipe Calderón: cuando en lugar de “el Estado soy yo” dicen “la sociedad civil soy yo”. Sopas.

Despiden a Mancera con mariachi

›A quienes se les hizo ojito Remi fue a los integrantes del gabinete del Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, cuando ayer lo despidieron con mariachi en el Palacio del Ayuntamiento. Y es que mientras los músicos entonaban “Mi ciudad”, cada uno de los funcionarios se acercó al mandatario capitalino para estrechar su mano y desearle éxito en sus tareas para promover el gobierno de coalición.

Grupo aeroportuario, incluyente

›Si de algo pueden hablar los legisladores de todos los partidos es de que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) ha dado facilidades de acceso a senadores, diputados y demás políticos, sin distinciones de ideología, para visitar las obras del nuevo aeropuerto de Texcoco. Ayer se vio al petista-morenista Mario Delgado recorrer la construcción que hasta el momento ha generado 43 mil empleos.

Arriola y Barrales inician… en el mismo lugar

›Los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, del PRI, y Alejandra Barrales, del Frente, arrancarán su campaña el primer minuto del 30 de marzo… en el Monumento a la Revolución. Así es, ambos aspirantes van a coincidir aunque sea en lugar. Dicen que Arriola afirmó que fue él quien pidió primero el sitio. Pues así las cosas.

Le dicen que no regrese

›Ahora que el Tribunal Electoral echó para atrás dos recursos de apelación de Jaime Rodríguez, El Bronco, por las firmas que el INE no tomó en cuenta para conseguir la candidatura presidencial, una ONG de Nuevo León protestó en el Palacio de Gobierno. Acusan que no resolvió el tema de la inseguridad y por eso no quieren de regreso al gobernador con licencia. ¡Zaz!

Recuerdos de Roberta

›Los que tengan tiempo en estos días de asueto dense una vuelta por la cuenta de Twitter de la saliente embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, quien anunció que desde el martes y hasta su partida irá subiendo a su cuenta “lo aprendido y lo que extrañaré, tras mi andar por este hermoso país”. Su primera tanda de fotos fue de jacarandas y un mensaje de que echará de menos los colores de los atardeceres en primavera.