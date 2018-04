Moderna carretera mejora conectividad

›En Aguascalientes el Gobierno federal entregó la modernización y ampliación de la carretera Viñedos Rivier-San Marcos y el Paso Superior Vehicular León-Aguascalientes, en los que se invirtieron 506 millones de pesos. Además, la obra reducirá tiempos de recorrido de 45 a 26 minutos y reforzará la seguridad de los automovilistas.

Seguridad y urbanismo, en debate

›Pues los candidatos a la Jefatura de Gobierno Alejandra Barrales, del PRD; Claudia Sheinbaum, de Morena y Mikel Arriola, del PRI, ya tienen definidos los temas para su primer debate: seguridad, justicia, urbanismo y sustentabilidad. Así que los aspirantes tienen tela de dónde estudiar para su encuentro de ideas el próximo 18 de abril en las instalaciones de Canal Once.

Destreza de policías de Hiram

›Vaya que se aplicaron los policías del secretario de Seguridad Pública capitalina, Hiram Almeida. Y es que la madrugada del viernes, cuando tres sujetos lanzaron disparos contra una patrulla en Tláhuac, los agentes no se amedrentaron y acudieron a auxiliar a sus compañeros. La sorpresa que se llevaron fue que entre los tres detenidos se encuentra Kevin Pérez Cortés, hijo de Jesús Pérez Luna, El Ojos, quien lideraba el Cártel de Tláhuac. Así las cosas.

Otra vez Oaxaca

›Resulta que más de un millón de niños no podrán regresar a la escuela porque la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene más que listas diversas manifestaciones para protestar contra la Reforma Educativa. Y no sólo eso, también planea tomar casetas, sobre todo en Huitzo, que se ha convertido en una de las más rentables para los maestros… que no dan clases.

La PGJ de Garrido le refresca la memoria

›Pues Alejandro “N”, quien asesinó a su expareja en Reforma 222 el pasado 19 de marzo, ya salió del coma y dice que no se acuerda de nada. Que no se preocupe porque la Procuraduría de Justicia capitalina, que lidera Edmundo Garrido, presentó ayer ante el juez pruebas para procesarlo por feminicidio. Así que ya fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

La experiencia de Nemer

›El candidato José Antonio Meade escogió el Edomex para cerrar su primera semana de campaña de forma estratégica hoy en Ecatepec y Tecámac, y es que ahí cuenta con la invaluable experiencia del dirigente estatal del tricolor, Ernesto Nemer, quien ya dejó muy claro que en esa entidad es donde los priistas le darán el mayor número de votos para alcanzar la Presidencia; tal y como ganaron el gobierno estatal el año pasado: a ras de tierra.

Distinguen al rector de la UNAM

›Por sus contribuciones a favor de la salud mexicana, las ciencias médicas y la administración sanitaria asistencial, el rector de la UNAM, Enrique Graue, fue reconocido con la Condecoración Eduardo Liceaga, distinción que le entregó el Presidente Enrique Peña. Por cierto, rectores de las universidades de América Latina y el Caribe, así como el mismo Graue, rechazaron la política migratoria de Estados Unidos, luego del mensaje de unidad del primer mandatario.