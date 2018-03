El vocero de la campaña de José Antonio Meade, Javier Lozano aseguró que la protesta que recibió a Ricardo Anaya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la madrugada de hoy es un burdo, chafa y mafufo montaje porque está desesperado.

“Lo que pasa es que hay desesperación porque Anaya tiene tres semanas en el hoyo y le siguen abonando al lavado de dinero del que fue partícipe o se habría beneficiado Ricardo Anaya”

Javier Lozano

Vocero de la campaña de Meade

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, indicó que se trata de “un chafa montaje” y calificó como “delirante” que el PAN argumente que hay un acuerdo entre Morena y el PRI para atacar a su candidato y aseguró que el panista es “un engañabobos”.

Insistió en desmentir que la protesta del Aeropuerto haya sido orquestada por el PRI.

Por otro lado, afirmó que lo que urge es que la Procuraduría General de la República (PGR) esclarezca el caso de lavado de dinero y confió en que no se haya sentido intimidada o espantada por “la tarjeta amarilla” que le sacó el Instituto Nacional Electoral”.

“Nos urge que la PGR lo llame a declarar para esclarecer este caso, pero no lo hace y no entiendo porque no, con todos los elementos que están a la vista (…) son autoridad para investigar delitos federales, ojalá se pongan las pilas”, finalizó.

dlm