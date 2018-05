Morena no hará en 2 meses lo que gobiernos humanistas han hecho en 20 años: Christian von

Durante una Asamblea celebrada con vecinos de la colonia Moderna, el candidato a Diputado Local del Distrito XVII en Benito Juárez de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, Christian von Roehrich, rechazó rotundamente que Morena sea una opción de gobierno para Benito Juárez, pues consideró que lo que ellos quieren hacer en dos meses, es algo que han trabajado los gobiernos humanistas por más de 20 años.

Christian von, puntualizó que “a la gente de Benito Juárez no nos van a venir a engañar, aquí ellos no han hecho absolutamente nada no han caminado las calles, no han hecho nada por nuestros vecinos”.

“Basta ya de echarle la culpa al otro, no sé si se hacen o tienen lagunas mentales y más cuando quien aspira a ser alcalde ya lo hizo y no dio ningún resultado”, sentenció.

Ante vecinos de la colonia Moderna y de otras colonias de BJ, el candidato aseguró que se vive un momento histórico, no sólo en la delegación sino en toda la Ciudad, con una alianza que va de frente a mantener los estándares de calidad de vida, por lo que hizo un llamado a que juntos, hombres y mujeres, defiendan lo que han forjado durante años y han hecho de BJ la mejor delegación.

1 de 8

von Roehrich, expuso que pocas personas han conocido las inquietudes de la gente de Benito Juárez y recorrido sus calles. Al respecto de la colonia Moderna, recordó que como Jefe Delegacional firmó un compromiso de modernizar la casa de cultura, un hecho que hoy es tangible para sus visitantes.

Además, agregó que: “Como jefe delegacional asumimos compromisos, hoy Benito Juárez cuenta con la mejor infraestructura vial y peatonal, mejores espacios públicos; duplicamos la iluminación; nos convertimos en la única delegación con cámaras de videovigilancia en parques; modernizamos nuestro Centro de Control y Comando C-2 desde donde monitoreamos nuestras 20 mil alarmas, entre otros logros más.”

“Contamos con espacios deportivos que son punta de lanza a nivel nacional; somos la única delegación con universidades de la tercera edad, universidad de la mujer; hemos trabajado para las jefas de familia y personas con discapacidad. En general, hemos convertido a BJ en la delegación con la mejor calidad de vida, y no lo digo yo, lo dicen estándares internacionales”.

Por otra parte, Christian von abundó que parte de sus cuatro ejes fundamentales de su campaña, son: Seguridad, Desarrollo Urbano, y Agua, por lo que puntualizó:

“Vamos a terminar con el discurso de a mí no me toca. Es imperante que desde el próximo Congreso Local nos comprometamos a darle mayores facultades a los alcaldes, para que verdaderamente tengan policía, que se rechacen las licencias de construcciones irregulares (no más de tres pisos), y que los Alcaldes verdaderamente puedan invertir en modernizar o cambiar la red hidráulica de la Ciudad de México”.

Finalmente, invito a la gente a concientizar y a que hagan un contraste con otras delegaciones, donde el alumbrado público es deficiente, existe el comercio ilegal, giros negros, ha crecido la criminalidad. Esto para que realmente se vea la diferencia con la que vive la gente de Benito Juárez.

cls