El proyecto hidráulico que se desarrolla en la zona oriente del Valle de México permite construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y garantiza la captación de agua con un volumen de regulación de hasta 24.5 millones de metros cúbicos, afirmó Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Hay un drenaje para el aeropuerto, ese drenaje está validado por la Conagua, ¿por qué?, porque se va a interconectar a las obras que nosotros tenemos afuera para poder desalojar el agua, entonces lo que hemos hecho es revisar lo que se está haciendo dentro del aeropuerto y que también se contrató a expertos para realizar esta parte del drenaje correspondiente en la zona interna”, dijo Ramírez de la Parra.

Por su parte, el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, señaló que el equipo de campaña del candidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, nunca ha realizado estudios técnicos que avalen la viabilidad de llevar la nueva terminal a Santa Lucía.

“Los mismos autores de la propuesta que tienen como propósito cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto dieron un libro, en el que ellos mismos reconocen en la página 83 que no tienen estudios que sustenten su dicho. Hay una expresión sincera de que no existen tales estudios, esta es una posición a priori, y para poder tener una posición robusta, se requieren estudios para hacer un peritaje técnico, cosa que no existe, los peritajes técnicos están en la página del aeropuerto y ahí está lo que sí se puede hacer y no como aquí (en el libro) que si se reconoce que no los tienen”, expuso.

Además, comentó que sin importar quién sea el próximo Presidente de la República, el proyecto aeronáutico va a continuar, porque está sustentado con estudios desde hace 20 años.

“Yo tengo confianza que el nuevo aeropuerto va a seguir adelante, independientemente de quién llegue (a la Presidencia) y la razón es muy sencilla, para poder decidir que se construyera el aeropuerto en esta zona de Texcoco se realizaron los estudios correspondientes desde hace 20 años, y quien hoy dice que esto que se está proponiendo no es lo adecuado y que hay otra alternativa para poder llevar a cabo la construcción de un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, no ha hecho ningún estudio”, señaló el vocero.

Roberto Ramírez de la Parra también rechazó que las obras del NAIM vayan a perjudicar los procesos de recarga de los mantos acuíferos del Valle de México, ya que el mismo suelo donde se llevan a cabo estas obras es impermeable, por lo que el agua que se almacena en los lagos aledaños difícilmente permea a capas subterráneas.