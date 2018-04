Líderes del PAN y PRD en la Cámara de Diputados criticaron el respaldo que hizo Andrés Manuel López Obrador sobre la reunión que tuvo el obispo Salvador Rangel con narcotraficantes para que no haya asesinatos. Los políticos sostuvieron que el tabasqueño busca “congraciarse” con estos grupos delincuenciales y aseveraron que “en los hechos” oferta pactar con ellos.

“En los hechos, la oferta de pacto que ha hecho el día de ayer (miércoles) López Obrador, el ofrecimiento de un diálogo para que la paz y el amor se imponga por sobre todas las cosas, está queriéndose congraciar o se está congraciando con las bandas del crimen organizado para que les permitan a sus candidatos hacer campaña y él mismo ir a cualquier territorio controlado por el narcotráfico sin riesgo alguno”, declaró el vicecoordinador del sol azteca, Jesús Zambrano.

Comentó que respeta lo que hizo el obispo de Chilapa, Guerrero, de hablar con grupos delincuenciales.

“Yo reitero que me merece todo el respeto el que el obispo de Chilapa pueda tener alguna reunión con distintas personas que se acercan a buscar que las cosas tengan estos encuentros y le pidan que interceda de la manera que considere y, como persona, como autoridad, como parte de la cúpula eclesiástica católica, no tendría por qué reprochársele este tipo de decisiones, de pláticas, de escuchar a feligreses o no feligreses”, aseveró el diputado del PRD, Jesús Zambrano.

Mientras, el coordinador del PAN, Marko Cortés Mendoza, reprochó que el oriundo de Macuspana respalde el diálogo entre el obispo y el narcotráfico.

“Es absolutamente inaceptable y reprochable que se pretenda negociar con el narcotráfico para generar paz, pues lo que se propicia es que las armas y el crimen organizado se apoderen se apoderen del poder político”, señaló. Y dijo que sus declaraciones reflejan su falta de conocimiento y de respeto a la ley.