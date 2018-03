Diputados señalaron que Andrés Manuel López Obrador se niega a debatir en el periodo de intercampaña porque tiene “temor a ser vencido”, y agregaron que estos encuentros de intercambio de ideas son para ofrecer soluciones viables y no “jaladas”.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, comentó que al tabasqueño le faltan argumentos para sostener su propuesto rumbo a la candidatura presidencial; además, recordó que el político siempre rehúye a estos encuentros.

“Andrés Manuel (López Obrador) no es alguien que sepa sostener con argumentos sus propuestas y sus ideas. Sus propuestas simplemente son cantos al oído, pero no tienen sustento, no tienen argumento. No nos ha dicho con claridad qué, cómo y cuándo. Tendría que decir exactamente qué es lo que va hacer para que la economía de nuestro país crezca”, declaró el panista.

Antes de comenzar la sesión ordinaria, el coordinador de la bancada pidió al candidato presidencial participar en estos encuentros de intercambio de opiniones en el periodo de intercampaña.

“Yo le diría a Andrés Manuel López Obrador que elevemos el nivel político a la contienda, que haya debates, tantos como sea posibles, en tantos estados como sean posible, sobre todo en los temas que son de interés, que se hable a profundidad. (Que haya) debates que no sean acartonados, en donde realmente puedan argumentar qué es lo que van a hacer”, mencionó.

El vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, declaró que los debates son “para que se vea de qué está hecho cada quien, qué es lo que trae como propuestas, qué es lo que trae en las alforjas para ofrecer soluciones viables, realistas (y) no jaladas”.

Señaló: “(Su negativa) viene más que a demostrar su profunda convicción antidemocrática. Siente que trae ya la victoria de las elecciones en la bolsa (…), pues no. Todavía faltan las campañas y vamos a ver de qué cuero salen más correas”.

Lo anterior después de que López Obrador se negara a debatir en el periodo de intercampaña, que dura hasta el 29 de marzo, pues al día siguiente comienzan las campañas.