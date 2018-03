Morrissey visita “Sale el Sol” y llueven críticas en redes sociales

El exvocalista de la legendaria banda The Smiths apareció en el programa Sale el Sol de Imagen Televisión haciendo playback del tema Jacky’s Only Happy When She’s Up on the Stage acompañado de sus bailarines; y las críticas para el programa no paran en redes sociales.

La presentación de Morrissey en el programa de variedades causó revuelo desde su anuncio, pues no es común que una estrella como él se presente en televisión abierta. Además, el cantante británico es conocido por ser bastante exigente y cancelar shows a la menor provocación.

No obstante, estuvo en el escenario del programa, simuló cantar y terminó sofocado. Sus bailarines, quienes lucían con poca energía (al igual que en el video de la misma canción), también fueron criticados pero la mayoría de las burlas se las llevó el programa.

Al terminar el número de musical, tanto Moz como los conductores parecían confundidos; nadie se acercó al intérprete para despedirlo, agradecer la visita o hacer una breve entrevista, pero sólo lo miraron desde el set contiguo y aplaudieron para pasar tajantemente a otro tema.

A pesar de presumir que la presencia el músico era un momento histórico para la televisión mexicana, la emisión no logró ser ovacionada por la hazaña de tener “en vivo” al divo de Manchester.

#morrisseyensaleelsol Morrissey es tan bizarro que preguntó: ¿cuál es el peor programa de tv abierta en México? La respuesta fue: #saleelsol, quiero ir allí, no se diga mas…. 😂😂

Hasta bailarines de en familia con Chabelo le pusieron. — Luis Pineda (@LuisMPinedaJ) March 15, 2018

Amigos mexicanos: Los “bailarines” de #MorrisseyEnSaleElSol hoy eran los músicos de su banda y estaban replicando el video de la canción que presentó, que por lo demás es igual. No pretenden bailar, es una parodia 😉https://t.co/XYTu5kiVfn — Cecilia Lagos (@CeciliaLagos) 15 de marzo de 2018

Steven Patrick Morrissey se presentará este 17 de marzo en el festival Vive Latino que se realizará en el Foro Sol de la Ciudad de México.