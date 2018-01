A pesar de los distintos rumores que apuntaban a una inminente salida rumbo a Francia para dirigir al PSG, José Mourinho dejó que en claro que su prioridad es el Manchester United, club al cual dirigirá hasta el año 2020, después de que el club inglés anunciara su renovación ayer.

“Quiero dar las gracias a los propietarios (del club) y al señor (Ed) Woodward (vicepresidente del Mánchester United) por haber reconocido mi trabajo entregado y mi dedicación. Estoy feliz por contar con su confianza y por saber que sigo siendo para ellos el entrenador idóneo para continuar guiando este equipo en un futuro próximo”, afirmó el técnico portugués, que llegó en el año 2016 como reemplazó del estratega holandés Louis Van Gaal.

El Dato: Mou tuvo un sorprendente récord de imbatibilidad jugando como local que duró 9 años. Esta marca fue de 2002 a 2011.

Mourinho llegó a Old Trafford bajo el papel de mesías, después de que Van Gaal sólo ganara la Copa de Inglaterra durante su gestión, que duró dos años. Con la misión de devolver la grandeza a los Diablos Rojos, el técnico luso demostró que estaba hecho para el trabajo, debido a que en su primera temporada en el cargo, la 2016-2017, Mourinho guió al equipo a un triplete al ganar la Copa de la Liga, la Europa League y además la Community Shield (Supercopa de Inglaterra). Un balance de títulos que compensó el decepcionante sexto puesto en la Premier League.

En esta campaña, el United ocupa la segunda posición en la clasificación de la Premier League y cuenta con 12 puntos de retraso sobre su vecino y gran rival, el Manchester City, a catorce jornadas para el final de la Premier League.

A pesar de ello, y ante el gran fracaso que significó ser eliminado por el Bristol City en la Copa de la Liga, el Manchester United continúa con buen paso en la Copa de Inglaterra y en la Champions League, donde enfrentará al Sevilla en la ronda de octavos de final.

El vicepresidente de los Diablos Rojos, Ed Woodard, destacó el gran trabajo que el exentrenador del Chelsea, Real Madrid, Porto y el Inter de Milán ha efectuado y destacó que no hay nadie mejor para guiar al conjunto inglés.

“Su rendimiento y su profesionalidad son excepcionales y siempre ha estado implicado en la idea de permitir la eclosión de jóvenes jugadores en el equipo”, subrayó el vicepresidente del United.

A principios de este mes, Mourinho fue fuertemente vinculado a otros equipos y la prensa británica especuló sobre una posible salida del estratega portugués.

“Si queréis preguntarme directamente si me veo la próxima temporada en el Mánchester United, y es lo que supongo que queréis, entonces respondo que sí me veo aquí. Y como dije cuando llegué, me iré cuando el club quiera que me vaya, ya que no tengo ninguna intención de irme”, afirmó entonces Mourinho.

Por otro lado, The Special One se dio tiempo de contestar otras preguntas fuera del contexto que él maneja. Con pasado madridista, Mou fue cuestionado por el actual momento que vive el Real Madrid y lejos de generar polémica, el técnico únicamente se limitó a responder: “Creo que, dado el momento actual que está viviendo el Real Madrid, yo soy el menos indicado para echar leña al fuego. El Madrid está en llamas y los resultados no son buenos, y lo sé porque es un club en el que trabajé durante tres años. Guardo cariño por el club y soy el menos indicado para hablar de ello”, concluyó el luso.