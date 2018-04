Muere el DJ sueco Avicii a los 28 años

El popular DJ de origen sueco Avicii, de nombre real Tim Berglund, ha muerto a los 28 años de acuerdo a su representante, quien ha emitido un corto comunicado:

“Con profunda pena anunciamos la muerte de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue encontrado sin vida en Mascat, Oman, este viernes 20 de abril por la tarde. La familia está devastada y piden a todos que por favor se respete su privacidad en esta época difícil. No se harán más declaraciones”.

Bergling nació en Estocolmo, Suecia el 8 de septiembre de 1989. Fue el creador de algunos éxitos como Levels, Wake Me Up, Hey Brother, Addicted to You, Broken Arrows o For a Better Day.

Pese a su temprana edad, en 2010 Avicii ya logró posicionarse en el puesto 39 en la lista de los 100 mejores DJs de la revista especializada DJmag. El 2011 subió al sexto puesto en la misma lista y en el 2012 llegó al tercero, manteniéndose en el mismo hasta el 2013.

Avicii anunció su retiro de los escenarios en marzo de 2016 por tiempo indefinido.

En septiembre de 2017, Avicii anunció el lanzamiento de un documental titulado Avicii: True Stories que cuenta los motivos por los cuales el artista hizo su retiro y cuenta con entrevistas a otros músicos como Tiesto, David Guetta, Wyclef Jean, Nile Rodgers o Chris Martin. Este fue estrenado en noviembre de 2017 en su país natal y otros países europeos. Desde marzo de 2018 está disponible en Netflix.

Aunque en 2016, después de anunciar su retiro de los escenarios, comentó de forma pública que estaba trabajando en su tercer álbum, Avicii solo lanzó dos discos a lo largo de su carrera: True en 2013 y Stories en 2015.

En agosto de 2017 Bergling lanzó un EP con seis canciones llamado, simplemente, Avīci (01). En una entrevista aseguró que su enfoque es conseguir un tercer disco que logre una mezcla entre las canciones del primer álbum y el segundo.

Este EP, de acuerdo al propio músico, sería la primera de tres partes que luego aparecerían en el tercer álbum. Fue el último lanzamiento de Avicii antes de su repentina muerte.

