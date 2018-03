Muere José A. Abreu, creador de sinfónicas de Venezuela

José Antonio Abreu, un economista y exlegislador convertido en músico visionario y fundador de una red de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles cuyo modelo ha sido replicado en decenas de países murió a los 79 años.

Su muerte el sábado fue anunciada por el diario El Universal, donde es presidente su hermano Jesús Abreu. No se informó de la causa de su muerte, pero Abreu había estado luchando con varias enfermedades desde que hace unos años se retiró de “El Sistema”, como se conoce al programa de educación musical.

Abreu fue maestro y mentor de jóvenes figuras como Gustavo Dudamel, considerado por algunos como uno de los grandes directores de orquesta de la actualidad con una carrera internacional en ascenso, y Edison Ruiz, contrabajista y el músico más joven que haya ingresado en la Orquesta Filarmónica de Berlín.

Dudamel, actualmente director musical de la Filarmónica de Los Angeles, publicó el sábado en Twitter una foto de los dos dedicada a Abreu “con amor y eterna gratitud”.

Con todo mi amor y eterna gratitud a nuestro padre y creador de El Sistema.

With devoted love and eternal gratitude to my mentor and father of El Sistema. pic.twitter.com/tPpA0oCRzm

