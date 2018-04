Mueren 40 personas por ataque químico en Damasco

Al menos 40 personas, la mayoría mujeres y niños, murieron por asfixia en un ataque químico contra la ciudad de Duma, el último bastión rebelde a las afueras de Damasco, informó hoy la ONG Cascos Blancos, dedicada al rescate de víctimas en zonas bajo el control de la oposición.

Los Cascos Blancos han difundido imágenes en las redes sociales que muestran personas con supuestos síntomas de intoxicación por inhalación de gases, así como varios cadáveres apilados en la noche del sábado al domingo.

Another Video showing cases of suffocation among civilians, mostly children and women, following the chemical attack against the civilians in #Douma city. #AssadHitsDoumaWithChemicals pic.twitter.com/ItEpVLq5zM

La agencia oficial siria, SANA, ha negado, por su parte, cualquier responsabilidad de las fuerzas sirias y ha asegurado que “las denuncias del uso de sustancias químicas en Duma son un intento claro de impedir el progreso del Ejército”, que ayer comenzó una ofensiva contra los rebeldes en esta zona.

Los Cascos Blancos y otros grupos vinculados a la oposición al régimen, aseguran que a última hora de la noche del sábado un helicóptero del régimen arrojó un barril explosivo que contenía gas sarín, un agente nervioso que puede resultar letal, y gas de cloro, altamente tóxico.

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha asegurado en su cuenta de Twitter la mañana de este domingo que “Siria pagará un alto precio” por el ataque químico. El republicano ha acusado al Ejército sirio de impedir una verificación del suceso, y por último señalado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y a Irán por “apoyar al animal de Bachar el Asad”, su homólogo sirio.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de abril de 2018