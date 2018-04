Mujer consigue dar a luz siguiendo tutorial de YouTube

Una joven de 22 años de edad de nombre Tia Freeman tuvo que dar a luz cuando hizo una escala a Turquía en su camino a Alemania y lo hizo gracias a un tutorial en YouTube.

Los médicos le aconsejaron que no viajara cumplidas las 36 semanas, sin embargo, ella hizo caso omiso.

Cuando Tia se dio cuenta que estaba por dar a luz, se trasladó a un hotel y comenzó a buscar en YouTube tutoriales sobre cómo parir. Según lo que ella relató en Twitter, llenó una bañera con agua y empezó a empujar al ritmo de las contracciones.

“Solo tuve que empujar cinco o seis veces y el bebé apareció flotando en el agua”, afirma. Después, buscó en Google cómo cortar el cordón umbilical con un cuchillo, la única herramienta de la que disponía. Luego, amamantó a su hijo y durmió.

Tia acudió al aeropuerto al día siguiente para intentar volar con el bebé, pero los agentes le explicaron que esto era imposible y que tenía que acudir al Consulado para explicar la situación, donde la convencieron a que acudiera al hospital para que revisaran el estado del infante.

Side Note:

Shoutout to @TurkishAirlines this was hands down the best flight, attendants, services, and overall workers I’ve ever experienced. Everyone was so nice! They bought him his first outfit lol. Because he was damn near naked when he arrived 😂 pic.twitter.com/8R1TbasUJx

— Tia Freeman (@TheWittleDemon) 25 de abril de 2018