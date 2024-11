Exmilitar asesina a tiros a su madre y a cinco personas más en un asilo en Croacia

Un hombre de 51 años mató al menos seis personas, entre éstas su madre, y dejó varios heridos en una residencia de ancianos al este de Croacia.

Según medios locales, el agresor, identificado como un policía militar retirado, interrumpió en el asilo de la ciudad de Daruvar, ubicada a 130 kilómetros de la capital, Zagreb, y abrió fuego contra los presentes sin motivo aparente.

Mass shooting in Daruvar: An assailant entered an elderly care home, killing at least six people, authorities said.



Seven others were wounded, five with severe injuries. The suspect fled but was caught in a downtown cafe.



📷Damir Spehar/PIXSELL#Croatia #Daruvar #shooting pic.twitter.com/iPbhKd3D29— CGTN Europe Breaking News (@CGTNEuropebreak) July 22, 2024

Según los primeros informes, se confirmó que una de las víctimas era la madre del atacante, quien falleció en el lugar junto con otros ancianos y trabajadores de la residencia. Mientras los tres heridos fueron trasladados de urgencia al hospital más cercano, uno de ellos en estado grave, mientras que los otros dos están fuera de peligro.

Se informó que el sospechoso, quien en un principio logró huir, fue localizado y detenido por la Policía, sector que lo trasladó a una de sus instalaciones.

Ante los graves hechos, la Policía croata del condado de Bjelovar-Bilogora notificó que la fiscalía inició una investigación; además, el alcalde de Daruvar, Damir Lenicek, expresó su consternación en la red social X (antes Twitter), enviando sus condolencias a las familias de las víctimas y deseando una pronta recuperación a los heridos.

Gradonačelnik Daruvara Damir Lneniček za @MediaservisRH: " Prije svega želim reći da smo svi mi u Daruvaru šokirani. Izražavam iskrenu sućut svim obiteljima i poginulim, svim nastradalima želim da se što prije oporave. 1/2— Media servis (@MediaservisRH) July 22, 2024

El Grand Hyatt Erawan es un hotel de lujo ubicado en el centro de Bangkok.

Víctima tenía una herida en el ojo, relata testigo

Un testigo de la masacre le relató al medio croata Jutarnji List que dos personas heridas entraron corriendo a su tienda en busca de ayuda.

“Uno tenía una herida en el ojo y el otro tenía una bala en el pecho”, contó tras el ataque sin precedentes de la región.

Más tarde, dos de las víctimas reconocieron al tirador, quien entró al establecimiento a tomar un café, y donde el empleado de la tienda llamó rápidamente a los servicios de emergencia y a la policía para informarles sobre la ubicación del presuntoagresor. “Se sentó, pidió una bebida y puso el arma sobre la mesa”, reveló al medio Dnevnik.hr.

Aunque éste es un hecho poco común en esa nación el año pasado la policía confiscó alrededor de mil municiones y varias armas sólo en la región de Daruvar, mientras que en todo Croacia el número de armas no declaradas es mucho mayor.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Palestinos inspeccionan los daños en un barrio de la Franja de Gaza, ayer.