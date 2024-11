¿Quién es Kristi Noem, perfilada para un puesto en el gabinete de Trump?

La prensa estadounidense adelantó que la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, es la elegida por Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, para ocupar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), actualmente a cargo de Alejandro Mayorkas.

Fuentes resaltaron que al igual que en nombramientos ya confirmados el magnate se arma con un equipo de aliados leales y al movimiento Make America Great Again, quienes respaldan sus políticas anti migrantes, tema en el que la excongresista republicana de 52 años se ha pronunciado repetidamente en favor de la línea dura marcada por el expresidente y en plena campaña aseguró a NBC News que si ganaba el republicano “volveríamos a tener la ley y el orden en nuestras calles”.

Y destaca que al ser confirmada en dicho puesto tendrá un importante papel para garantizar el plan de deportaciones masivas prometidas por el republicano; es decir, se convertirá en aliada clave de Tom Homan, designado oficialmente por el líder conservador como zar fronterizo, pues desde el Departamento de Seguridad Nacional ella controlará un amplio presupuesto para dar paso a la prioridad de Trump para el día 1 en su retorno a la Casa Blanca, pues dicho sector incluye la operación del Servicio Secreto, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre otras oficinas.

Donald Trump junto a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem

Plan en el que destaca que Kristi Noam, quien fue contemplada para compañera de fórmula del empresario conservador, ofreció ayuda como gobernadora a entidades afectadas por las llamadas “invasiones”. Incluso, impulsó el traslado de soldados y de la Guardia Nacional estatal a Texas, gobernado por el anti migrante Greg Abbott, para reforzar la seguridad fronteriza en un punto que calificó de “zona de guerra” ante los récords registrados por la política de puertas abiertas con el presidente Joe Biden, pues ésta es una de las regiones más usadas por extranjeros irregulares para irrumpir ilegalmente en ese territorio en busca del llamado sueño americano y respaldó el uso de alambra de púas para contener a los migrantes.

Escenario en el que ha lanzado duras críticas al actual ejecutivo federal por el ingreso de “criminales” y “personas peligrosas”, según una entrevista con NBC News en la que replicó descalificativos del propio Donald Trump y hasta tachó de “extremadamente irresponsables” a demócratas que se resisten a endurecer las medidas para frenar las oleadas migratorias.

Pero también destaca el apoyo en otras medidas más allá de la frontera que promueve el presidente 45 y 47 de la nación, pues adquirió relevancia en plena pandemia de Covid-19 cuando se negó a implementar el uso obligatorio de cubrebocas, en una de las épocas más críticas por contagios y repuntes de esta enfermedad.

Su mayor polémica: admitió matar a su mascota

Aunque Kristi Noem fue considerada como posible compañera de fórmula a la Casa Blanca, tal nominación se la quedó JD Vance debido a que la conservadora perdió puntos por una fuerte polémica en la que admitió haber matado a su perra por “agresiva” y justificar tal acción.

Ella misma relató lo sucedido en su libro No going back (Sin vuelta atrás), al detallar que pretendía entrenar a su mascota cricket como perro de caza, pero ésta arruinó la salida con un comportamiento eufórico ante el que admitió no la pudo controlar, agregó que a su regresó a casa intentó manejarla de otros modos, pero ésta siguió en una conducta que consideró “peligrosa para cualquiera con quien entraba en contacto”, pues mató a varias gallinas de la granja familiar, y finalmente le disparó al ratificar que era la única salida y que “había que hacerlo”. Pasaje en el que admitió que no fue el único animal que sacrificó en su vida.

La gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem confesó que mató a su perro.

