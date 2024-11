Rusia rechaza contacto anticipado en la guerra

El régimen ruso desmintió la conversación entre el presidente, Vladimir Putin, y el mandatario estadounidense electo, Donald Trump, al cuestionar la intención por la desinformación ligada a supuestas pláticas privadas sobre la guerra en Ucrania, lo que de inmediato tachó de “ficción”.

Tras el reporte del diario The Washington Post, que citó fuentes anónimas, de que el republicano solicitó a su “amigo” no escalar el choque con el ejército rival anticipando futuras negociaciones sobre una resolución a más de tres años, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó tal versión y sostuvo que no ha habido contacto ni con el magnate ni su equipo.

Tras un foro en Valdai aprovechó la presencia de la prensa para descalificar el rumor y que el supuesto contenido de la plática inexistente es “completamente falso”, según declaraciones recogidas por medios y agencias como RIA Novosti.

“Éste es el ejemplo más claro de la calidad de la información incluso en publicaciones bastante respetadas”, asestó el portavoz en una abierta crítica, pues exhibió que ya no se puede confiar ni en medios que dicen ser creíbles.

Dmitri Peskov agregó que, aunque no ha habido conversaciones, Vladimir Putin está interesado en dialogar con el magnate con quien coincidió en el pasado. Desea escuchar su propuesta en torno a un posible fin de la guerra o cese al fuego, pues en repetidas ocasiones éste ha declarado que podría acabar con el choque en cuestión de horas y que bajo su mandato jamás habría estallado.

No obstante, enfatizó que todo dependerá del desarrollo del escenario mundial, pues varios actores buscan levantarse como líderes geopolíticos tras el reciente triunfo de Donald Trump, y ayer se reunieron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, para enfocar sus planes en la seguridad y la defensa de Ucrania y a nivel regional en medio de nuevos embates contra infraestructura civil y el riesgo de que EU le quite financiamiento a Kiev.

Al respecto, sobre el campo de batalla se reportó que el ejército de Volodimir Zelenski —con quien sí conversó Donald Trump— denunció nuevas amenazas enemigas al advertir que se anticipa un asalto “en cualquier momento” en Zaporiyia, de acuerdo con fuentes de Inteligencia citadas por el diario Kiev Independent, mientras que ayer hubo un fuerte bombardeo en Krivói Rog que dejó más de una decena de heridos, entre ellos tres niños, y se registró otro atentado en Kurajovo, en Donetsk, donde soldados invasores dañaron una importante presa, como parte de las ofensivas para vulnerar a la resistencia y extender su control o hasta arrebatárselo a las fuerzas en Kursk.

Planes en los que Moscú cuenta con respaldo de tropas extranjeras de Norcorea, régimen que esta semana ratificó su cooperación de defensa con Moscú para responder en la misma tónica a sanciones en su contra y reclamos desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU).